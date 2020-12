5 powodów, by rolnicy zaczęli sadzić drzewa

Często zdarza się nam zapominać o tym, jak istotną rolę pełnią drzewa w funkcjonowaniu całego środowiska. To jednak najwyższy czas, by zacząć je doceniać i chronić.

Obecność drzew wśród pól nie musi oznaczać jedynie utrudnień na trasie przejazdu maszyn rolniczych i przestrzeni wyłączonej z produkcji żywności. Poznajcie 5 powodów, by nie usuwać drzew ze swoich gospodarstw, a wręcz przeciwnie – by sadzić kolejne.

1. Drzewa pozytywnie wpływają na właściwości gleby i chronią przed erozją

Szacuje się, że z powodu erozji wodnej i wietrznej w samej Wielkiej Brytanii rocznie ubywa prawie 3 miliony ton warstwy uprawnej. Utrata warstwy uprawnej bogatej w składniki pokarmowe i próchnicę powoduje obniżenie żyzności gleb. Pasy zadrzewień wzdłuż pól, dzięki hamowaniu prędkości wiatru znacznie redukują jego degradujący wpływ na glebę. Drążące głęboko korzenie drzew pozytywnie wpływają na stabilność agregatów glebowych i utrzymanie struktury gruzełkowatej. Opadłe liście stanowią źródło cennej materii organicznej, co przekłada się na poprawę struktury gleby i ograniczenie spływu powierzchniowego wody.

FAKT: Degradacja gleb na obszarach rolniczych w Anglii i Walii „kosztuje” tamtejsze rolnictwo ok. 200 milionów funtów rocznie.

2. Drzewa wpływają na poprawę dobrostanu zwierząt gospodarskich

Zadrzewienia mogą wspomagać chów zwierząt na wiele sposobów, m.in. zapewniając schronienie i zmniejszając narażenie na ekstremalne warunki pogodowe w przypadku systemu pastwiskowego. Dzięki obecności schronienia na pastwiskach zwierzęta silniej manifestują naturalne zachowania i odruchy. W takich warunkach obserwuje się mniejszą śmiertelność młodych zwierząt w wyniku hipotermii a także poprawę odruchu ssania i zwiększenie pobrania siary, co pozytywnie wpływa na ogólną zdrowotność zwierząt.

W przypadku chowu wolnowybiegowego drobiu obecność drzew wpływa na wzmocnienie naturalnego behawioru i ograniczenie stresu, dzięki czemu rzadziej obserwuje się pterofagię (wydziobywanie piór).

FAKT: Według badań śmiertelność jagniąt można ograniczyć o 30% dzięki zapewnieniu miejsca schronienia.

3. Drzewa chronią rośliny uprawne

Susza wpływa na osłabienie zdolności kiełkowania i spowolnienie tempa wzrostu, a w konsekwencji plon roślin uprawnych. Zadrzewienia sprzyjają poprawie mikroklimatu na polach uprawnych i ograniczają wysuszające wiatry. Obecność drzew na łąkach i pastwiskach może wpłynąć na wydłużenie okresu wegetacji traw dzięki podwyższeniu temperatury gleby wczesną wiosną i późną jesienią.

FAKT: Badania naukowe wykazały wzrost plonu pszenicy o 3,5% po wprowadzeniu pasów zadrzewień dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu wody.

4. Drzewa pozwalają na ograniczenie zanieczyszczeń środowiska ze źródeł rolniczych

Często można spotkać się z alarmującymi doniesieniami, dotyczącymi zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu pochodzenia rolniczego. Rolnictwo jest także największym źródłem emisji amoniaku do atmosfery. Okazuje się, że drzewa mogą pomóc w walce z zanieczyszczeniami środowiska, „przechwytując” szkodliwe związki. Tworzą także fizyczną barierę ograniczającą znoszenie cieczy roboczej podczas opryskiwania.

FAKT: Wykazano, że pasy zadrzewień o szerokości 10 metrów mogą przyczynić się do ograniczenia emisji amoniaku aż o 53%. Mogą także w 90% zahamować znoszenie pestycydów do środowiska.

5. Drzewa stanowią siedlisko dla owadów zapylających i dzikich zwierząt

Utrata siedlisk jest jedną z najważniejszych przyczyn kurczenia się populacji zapylaczy w Europie, które przecież są nieodłącznymi „współpracownikami” rolników. Drzewa, żywopłoty i miedze stanowią dla pożytecznych owadów schronienie podczas zimy, miejsce wylęgu i źródło pokarmu. Wprowadzenie pasów zadrzewień i innej roślinności pomaga uporać się ze zjawiskiem tzn. „ekologicznych pustyń”, typowych dla upraw monokulturowych o rozległym areale.

Zadrzewienia są oczywiście siedliskiem nie tylko dla owadów, lecz niezliczonej ilości dzikich gatunków zwierząt. Sformułowanie „dzikie zwierzęta” zapewne wielu rolnikom kojarzy się negatywnie z tymi stworzeniami, które niejednokrotnie przyczyniają się do zniszczenia pól uprawnych. Wciąż jednak istnieje wiele gatunków zarówno ssaków, jak i ptaków, gadów i płazów, które wymagają od nas bezwzględnej troski i ochrony.

FAKT: W zależności od gatunku rośliny zapylacze przyczyniają się do wzrostu plonów roślin uprawnych o 20 do nawet 80%!

