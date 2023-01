Agregat do uprawy pasowej z Ukrainy

Na targach Polagra Premiery były prezentowane maszyny pochodzące nie tylko z Polski czy z Europy Zachodniej, lecz także z krajów wschodnich. Jedną z takich maszyn był agregat do uprawy pasowej pochodzący z Ukrainy.

Na targach Polagra Premiery zadebiutował w Polsce agregat do uprawy pasowej Aley produkowany przez ukraińską firmę Technopol. Jego sercem jest wóz nasienno-nawozowy wyposażony w TUZ, na którym można zawiesić różne przystawki. Wózek jest wyposażony w trzy zbiorniki, każdy o pojemności 1500 l. Dwa z nich mogą dozować materiały sypkie (nasiona, nawozy) trzeci natomiast to zbiornik na nawóz płynny. Każdy ze zbiorników posiada swoją własną linie dystrybucji. Materiały sypkie są transportowane przy użyciu powietrza, płynne pompą.

Podczas targów z wozem nasienno-nawozowym zagregowany był agregat do uprawy pasowej. Jego sekcje można rozstawiać na ramie w zależności od potrzeb co 45, 52 lub 70 cm. Głębokość pracy łapy spulchniającej sekcji wynosi do 35 cm. Budowa sekcji jest klasyczna, dodatkowo za łapę spulchniającą można aplikować nawóz płynny. Głębokość aplikacji nawozu mineralnego i płynnego można regulować bezstopniowo.

Różne przystawki

Agregat Aley można wyposażyć w różnego rodzaju szyny wysiewające. Aktualnie dostępnych jest pięć rodzajów przystawek. Wspomniany już wcześniej agregat do uprawy pasowej. siewnik punktowy do kukurydzy (nie zaprezentowany na targach), szyna do wysiewu nawozów mineralnych sypkich w stojące rośliny (także nieobecna na targach) oraz szyna siewna do siewu pasowego i szyna siewna do siewu bezpośredniego. Dwie ostatnie przystawki były reprezentowane przez pojedyncze jednostki szyny.

Specjalnie dla was nakręciliśmy krótki film w którym pokazujemy całą budowę agregatu Aley, wspominamy też o jego cenie.

Jeśli chodzi o siew, to jednostka siewna posiada z przodu łapę spulchniającą, która jednocześnie może aplikować nawóz, z tym, że nie można regulować głębokości jej pracy. Producent zakłada, że przy siewie będzie ona wykorzystywana w technologii dwuprzejazdowej, więc spulchnianie przejmie łapa agregatu do uprawy pasowej. Sekcja siewna jest zawieszona na równoległoboku i posiada redlicę siewną zębową, wyposażoną w możliwość aplikacji nawozu płynnego. Przed nią jest umieszczone koło kopiujące, a za nią koło dociskowe.

Siew bezpośredni

Można także zastosować szynę siewną umożliwiającą siew bezpośredni. Jest ona także wyposażona w redlicę zębową. Tuż obok niej znajduje się koło kopiujące. Jest umiejscowione z boku by jak najdokładniej kopiować teren. Redlica jest zawieszona na równoległoboku i dociskana pneumatycznie, maksymalny docisk sekcji może wynosić 120 kg.