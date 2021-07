Agregaty Amazone Ceus teraz także o szerokości 3 i 4 metrów

W ofercie firmy Amazone pojawiły się dwa nowe model agregatu Ceus o szerokości 3 i 4 metrów. Agregaty te płytko mieszają i głęboko spulchniają glebę w jednym przejeździe.

Do tej pory agregaty Ceus były dostępne w szerokościach roboczych wynoszących od 4 do 7 metrów. Nowe modele agregatu Ceus o oznaczeniach 3000-TX oraz 4000-TX mają odpowiednio 3 i 4 metry szerokości roboczej. Do pracy potrzebują ciągników o mocy od 150 KM wzwyż. Agregaty Ceus są maszynami półzawieszanymi, sztywnymi. Ich podwozie jezdne znajduje się w środku maszyny, co znacznie ułatwia manewry na polu. Producent maszyn zapewnia, że doskonale sprawdzą się zarówno podczas uprawy pożniwnej, jak też głębokiego spulchniania czy uprawy przedsiewnej. Kultywatory mogą pracować z prędkością do 15 km/h.

W agregatach Ceus połączono w jednej maszynie uprawę roli za pomocą talerzy oraz zębów kultywatora. Przednia sekcja uprawowa składa się z dwóch rzędów talerzy - gładkich lub karbowanych - o średnicy 51 cm. Każdy talerz jest zawieszony na osobnym ramieniu. Gumowe elastomery, mocujące ramiona do ramy, chronią talerze przed uszkodzeniem.

Tuż za sekcją talerzy znajdują się zęby spulchniające umieszczone w trzech rzędach. Rozstaw zębów wynoszący 40 cm oraz prześwit pod ramą 80 cm sprawia, że agregat nie zapycha się nawet podczas pracy na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Zęby mogą pracować do 30 cm głębokości. Słupice C-Mix Super są wyposażone w sprężynowy system zabezpieczający przed przeciążeniem. Opcjonalnie Ceus-TX może być wyposażony w nową odsłonę zębów C-Mix Ultra z automatycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wykorzystującym siłowniki hydrauliczne. Wówczas siłę wyzwalania można regulować bezstopniowo do 800 kg.

W sekcji zębowej można montować wszystkie rodzaje nakładek roboczych dostępne w systemie C-Mix. Ponadto można stosować system szybkiej wymiany nakładek C-Mix Clip, umożliwiający wymianę elementów roboczych bez użycia narzędzi.

Za segmentem zębów znajduje się zestaw narzędzi wyrównujących - do wyboru jest sprężynowa włóka lub sekcja talerzy zagarniających. Sekcję zagarniającą ustawia się oczywiście niezależnie od pozostałych elementów maszyny.

Gleba spulchniona podczas uprawy jest zagęszczana przy pomocy wału. W agregacie Ceus można wybierać pomiędzy 11 różnymi rodzajami wałów, dzięki czemu każdy rolnik powinien znaleźć opcję odpowiednią w swoim gospodarstwie. Wał można również odpiąć, co jest przydatne np. podczas uprawy wiosennej. Dzięki hydraulicznej regulacji głębokości pracy poszczególnych sekcji roboczych maszynę można dostosować do każdego rodzaju warunków panujących na polu.