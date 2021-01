Agrihandler rozszerza swoją ofertę

Spółka Agrihandler to młoda firma, gdyż powstała w maju ubiegłego roku. Jednak może bazować na dużym doświadczeniu swej siostrzanej spółki, którą jest dobrze znana na polskim rynku spółka Interhandler.

Jeśli chodzi o ofertę sprzedaży, to Agrihandler będzie działać na dwóch płaszczyznach. Na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego będzie prowadzić sprzedaż bezpośrednią marek JCB oraz Amazone. Natomiast na terenie całego kraju będzie prowadzić sprzedaż maszyn: Schuitemaker (przyczepy silosowe, wozy paszowe), Veenhuis (maszyny do aplikacji nawozów naturalnych), Vervaet (maszyny do aplikacji gnojowicy oraz kombajny do buraków i warzyw) oraz Evers Agro (maszyny do uprawy gleby i pielęgnacji użytków zielonych).

Niedawno spółka Agrihandler poinformowała o rozpoczęciu współpracy z brytyjskim producentem siewników do siewu bezpośredniego oraz siewników punktowych, firmą Horizon Agriculture. Nowa marka siewników powstała w roku 2019, jednak jej historia jest dłuższa, bowiem rozpoczyna się 15 lat temu. Wtedy to George Sly rolnik, agronom i inżynier, założył firmę Sly Agri, która konstruowała siewniki do siewu bezpośredniego oraz agregaty do uprawy pasowej. Siedziba firmy znajduje się na terenie gospodarstwa o powierzchni 300 hektarów w Lincolnshire w Wielkiej Brytanii. Śmiało więc można napisać, że siewnik został zbudowany przez rolnika-praktyka, a dodatkowo tereny, na których położone jest gospodarstwo znane są z ciężkiej i trudnej w uprawie gliniastej gleby.

Pokazy to podstawa

Spółka Agrihandler zapowiada, że w niedługim czasie pojawi się w Polsce zarówno siewnik Horizon DSX przeznaczony do siewu bezpośredniego jak i siewnik Horizon PPX z technologią wysiewu Precision Planting. Obie maszyny to wynik wieloletniej współpracy w przypadku DSX z australijską firmą Boss natomiast PPX z amerykańską Precision Planting. Na podstawie długoletnich doświadczeń, jakie zdobyli w Europie inżynierowie firmy Horizon obie maszyny przekonstruowali i ulepszyli tak, aby bardziej pasowały do warunków panujących na starym kontynencie. Jak obie maszyny pracują w Polsce rolnicy będą mogli się przekonać podczas pokazów polowych organizowanych przez spółkę Agrihandler w całym kraju.

Szeroką ofertę siewników znajdziecie na www.gieldarolna.pl