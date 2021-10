Agrimet - nowy producent maszyn do uprawy bezorkowej

Na targach Agro Show 2021 zadebiutowała polska firma Agrimet, która oferuje rolnikom maszyny do uprawy bezorkowej. Jednym ze sztandarowych produktów firmy jest seria bron talerzowych Multicat HD.

Firma Agrimet powstała w roku 2019, a pierwsze maszyny opuściły mury fabryki w roku 2020. Warto jednak podkreślić, że przygodę z budową maszyn właściciel firmy Waldemar Modzelewski rozpoczął już 8 lat temu na potrzeby własnego gospodarstwa, liczącego 2000 ha. Konstrukcje przeszły więc już solidny test na polach o dużej mozaice glebowej, z dużą ilością kamieni i w trudnym terenie Mazur Garbatych, gdzie zlokalizowane jest gospodarstwo rolnika - przedsiębiorcy.

Jednym ze sztandarowych produktów firmy jest seria bron talerzowych Multicat HD. Są one produkowane w szerokościach od 2,5 do 6 m w wersji zawieszanej oraz od 4 do 8 m w wersji półzawieszanej, prezentowanej na filmie. Standardowo brony są wyposażone w talerze o średnicy 52 cm, w opcji można założyć talerze o średnicy 56 cm. Brony półzawieszane są standardowo wyposażone w boczne koła podporowe. Na uwrociach maszyna porusza się na wale doprawiającym lub na kołach jezdnych. Tylny wał można odpiąć i pracować samą sekcją talerzy. Taka możliwość jest - jak podkreśla producent - szczególnie przydatna podczas pracy w mocno uwilgotnionej glebie. Do wyboru są trzy rodzaje wałów: podwójny ceownikowy U-Packer, płaskownikowy Bar-Packer oraz pierścieniowy Ring-Packer przeznaczony szczególnie do zagęszczania gleb ciężkich. Cała maszyna jest wykonana bardzo solidnie i z dbałością o wykończenie i szczegóły.