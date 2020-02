Agrisem oferuje agregat do uprawy pasowej

Agrisem po przejęciu firmy Sly zaprezentował podczas targów Polagra Premiery swoją nowość w Polsce - agregat do uprawy pasowej Stripcat.

O nowych maszynach do uprawy bezorkowej w ofercie firmy Agrisem opowiedział nam manager produktu Grzegorz Wołodźko.

W żółtych barwach będzie dostępny siewnik do siewu bezpośredniego Boss oraz agregat do uprawy pasowej Stripcat. Agregat będzie dostępny w wersji od 4 do 18 rzędów roboczych. Maszyny będą w wersji zawieszanej lub półzawieszanej.

Za elementami roboczymi można wgłębnie wysiewać nawóz. Element roboczy może pracować do głębokości 40 cm i jest zawieszony na równoległoboku. Cała sekcja jest dociskana do podłoża przy pomocy pneumatyki. Na jedną sekcję potrzeba od 20 do 30 KM.

Więcej o przejęciu przez firmę Agrisem firmy Sky, producenta maszyn do uprawy bezorkowej, możecie usłyszeć w poniższym materiale.