Agrisem Vibromulch: kultywatory dla każdego gospodarstwa

Uprawa pożniwna wraca do łask rolników. Jednym z narzędzi, które doskonale poradzi sobie podczas takiej pracy jest kultywator Vibromulch, produkowany przez francuską firmę Agrisem.

Vibromulch to kultywator z zębami sprężystymi, który doskonale sprawdzi się podczas wspomnianej już uprawy pożniwnej ale równie dobrze poradzi sobie podczas wiosennej uprawy przedsiewnej, mieszaniu nawozów naturalnych z glebą czy też uwaga - siewu (oczywiście po odpowiednim doposażeniu). Jak go wykorzystamy zależy głównie od nas. Sercem maszyny są sprężyste zęby. Standardowo to ząb płaski w rozmiarze 70x12 mm, natomiast w opcji możemy wybrać ząb o przekroju kwadratowym 30x30mm. Maksymalna głębokość pracy wg. producenta wynosi 15-18 cm.

Kultywatory dostępne są w trzech wersjach. Jako maszyny zawieszane o szerokości od 4 do 6 m. W tym wypadku elementy robocze są rozstawione w czterech rzędach. Kolejna wersja to maszyna pół zawieszana dostępna w dwóch wariantach 6 lub 8 metrów, oraz wersja przyczepia o szerokości 9 i 12 metrów. Maszyny półzawieszane i przyczepiane mają zęby robocze rozstawione w pięciu rzędach. W wszystkich kultywatorach Vibromulch odległość pomiędzy rzędami zębów wynosi 60 cm. Tyle samo cm jest pod ramą maszyny. Dzięki tak dużemu prześwitowi kultywator doskonale radzi sobie podczas pracy na polach z dużą ilością resztek pożniwnych.

Bogate wyposażenie

Wersje zwieszane można wyposażyć w przednie koła podporowe. W pozostałych są one wyposażeniem standardowym. W wersjach poruszających się na kołach, koła jezdne umieszczone są w środku ramy co ułatwia manewrowanie maszyną na uwrociach. Wszystkie kultywatory mogą pracować zarówno z redliczkami prostymi jak i gęsiostópkami. W tym drugim przypadku można uzyskać pełne podcięcie ścierniska. Kultywatory zawieszane i półzawieszane można wyposażyć w przedni wał z talerzami pionowymi o średnicy 40 cm, który ma za zadanie nacinać glebę w miejscu pracy zęba. Wszystkie modele można wyposażyć w przednią włókę przydatną szczególnie w gospodarstwach pracujących w systemie orkowym. Naprawdę szeroki jest wybór wałów montowanych do maszyny. Począwszy od możliwości pracy zupełnie bez wału. W kolejnej opcji możliwa jest zamontowanie potrójnej brony mulczowej zamiast wału. W końcu do wyboru jest szereg wałów od najprostszych klatkowych poprzez wały typu V-sem, czy T-sem skończywszy na wale Agrix o średnicy 70 cm.

Maszyna do siewu

Po wyposażeniu zębów kultywatora w montowaną za każdym zębem redlicę siewną oraz głowicę rozdzielającą i system rur. Vibromulch przekształca się w siewnik Vibrosem. Maszyna ta może wysiewać np. nasiona roślin poplonowych podczas uprawy ścierniska. Oczywiście będzie do tego potrzebny przedni zbiornik wysiewający.