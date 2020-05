Agrisem – zawsze w czołówce

W ostatnich miesiącach w firmie Agrisem nastąpił szereg ważnych zmian. Firma zmieniła strukturę własnościową i nie jest już powiązana z Unią Grudziądz. A pod koniec ubiegłego roku zakupiła firmę Sly będącą jednym z czołowych producentów maszyn do uprawy bezorkowej. Pozwoliło to poszerzyć gamę oferowanych produktów o agregat do uprawy pasowej oraz siewnik do siewu bezpośredniego.

Można śmiało napisać, że jedną z sensacji ubiegłorocznych targów Agritechnica było pojawienie się na stoisku Agrisema maszyn Sly w kolorze żółtym. Jak nam powiedział Michał Guzowski, dyrektor generalny Agrisem, transakcję zakupu Sly udało się sfinalizować dosłownie tuż przed rozpoczęciem targów. Jednak jak podkreślił Guzowski, przejęcie Sly to nie tylko nowe maszyny w ofercie, lecz także to, co najważniejsze w uprawie bezorkowej – wiedza, która jest niezbędna, by osiągnąć powodzenie w tego rodzaju uprawie. Dyrektor Agrisema dodał także, że uprawa bezorkowa to przyszłość rolnictwa, gdyż bardziej „troszczy” się o glebę, co ma niebagatelne znaczenie wobec zmian, jakie zachodzą w środowisku.

Modułowy strip-till

Nowością w ofercie jest agregat do uprawy pasowej Stripcat, posiadający od 4 do 18 rzędów roboczych. Występuje jako maszyna zawieszana oraz przyczepiana. W tym ostatnim wypadku możliwe jest wyposażenie agregatu w TUZ, na którym można zawiesić siewnik punktowy. W każdej z wersji Stripcata można za łapą uprawową aplikować nawóz. Agrisem ma w ofercie przednie zbiorniki, można je zastosować w wersji zawieszanej; w wersji półzawieszanej zbiornik nawozowy znajduje się na ramie maszyny. Agregat wyróżnia pneumatyczny docisk całej sekcji roboczej do podłoża, który można regulować z kabiny ciągnika, a jego maksymalna wartość wynosi 550 kg na sekcję. Cały element sekcji jest zawieszony na równoległoboku, by lepiej kopiować powierzchnię pola. Odległość pomiędzy sekcjami można zmieniać w zakresie 45-85 cm. Ząb spulchniający sekcji może pracować na głębokości do 40 cm, w standardzie jest zabezpieczony śrubą ścinaną, a w opcji możliwe jest zastosowanie zabezpieczenia hydraulicznego non stop z siłą wyzwolenia wynoszącą 700 kg. Na jedną sekcję roboczą potrzeba w zależności od rodzaju gleby i ukształtowania terenu od 20 do 30 KM. (...)

Siewnik Boss

W siewniku do siewu bezpośredniego Boss wprowadzono rozwiązanie pochodzące z Australii polegające na zastosowaniu pochylonej pod kątem do powierzchni gleby talerzowej redlicy siewnej, która „nacina” glebę z boku i umieszcza nasiono w tak stworzonej bruździe siewnej. Jak wskazują badania, to rozwiązanie powoduje najmniejsze zagęszczanie gleby w miejscu tworzenia bruzdy siewnej. Skośne ustawienie talerzy wysiewających wymaga również mniejszej siły potrzebnej do uciągu maszyny. Każda z sekcji wysiewających jest zawieszona na równoległoboku, co gwarantuje pełne kopiowanie powierzchni pola. Nacisk redlicy na podłoże można regulować z kabiny ciągnika za pomocą pneumatyki. Redlice są ustawione w dwóch rzędach, a ich rozstaw może wynosić: 16,7; 18,75; 20 lub 25 cm. Sam element wysiewający jest „schowany” za talerzem rozcinającym glebę i nie ma z nią żadnej styczności, co ułatwia pracę w mokrych warunkach. Sekcje wyposażone są w gwiazdkę odgarniającą resztki pożniwne oraz boczne koło utrzymujące głębokość pracy redlicy i będące jednocześnie elementem oczyszczającym tarczę nacinającą z resztek gleby. Za redlicą znajduje się koło dogniatające, które dociska glebę i zamyka bruzdę siewną. (...)

Siewnik zębowy

Tri-O-Sem to nowa koncepcja siewnika zębowego do siewu bezpośredniego. Produkowany jest tylko w wersji o szerokości 5 m, a do pracy potrzebuje ciągnika o mocy minimum 140 km oraz przedniego zbiornika nawozowego, z którego będą dozowane materiał siewny i nawozy. Redlice w agregacie Tri-O-Sem są umieszczone w dwóch rzędach, w rozstawie co 25 cm. Przed każdym zębem wysiewającym jest umieszczona tarcza rozcinająca glebę i resztki pożniwne. Ząb wysiewający jest umocowany do ramy za pomocą kwadratowej sprężyny zapewniającej efekt wibracji, co zapobiega gładkim ściankom bocznym bruzdy siewnej. Sam element wysiewający został zaprojektowany tak, by w jak najmniejszym stopniu naruszać powierzchnię gleby przy siewie. (...)

Lekka brona talerzowa

W ubiegłym roku Agrisem zaprezentował także rolnikom nową, kompaktową bronę talerzową Disc-o-Mulch Serie R. Maszyna jest przeznaczona dla dużych gospodarstw i produkowana jest w szerokościach roboczych 10 i 12 m. Elementem roboczym są karbowane talerze, produkowane dla firmy Agrisem wg jej pomysłu. Ich konstrukcja pozwala na lepsze cięcie resztek pożniwnych i bardziej efektywne mieszanie z glebą. Każdy talerz jest zawieszony na jednym ramieniu, które z kolei jest umocowane do ramy poprzez uchwyt z elestomerami zabezpieczającymi całość przed przeciążeniem. (...)

