Agro-Masz zdobywa Francję

Francuska firma Agripartner do swej szerokiej oferty maszyn Agro-Masz dodała na początku tego roku także wały nożowe produkowane przez tego producenta.





Wały nożowe zwane także wałami FACA zdobywają coraz większą popularność wśród rolników w Europie Zachodniej. Łodygi roślin po ich przejściu są zmiażdżone, a same rośliny usychają. Zaś na powierzchni gleby tworzy się warstwa z resztek roślinnych.

Warstwa ta chroni glebę przed parowaniem wody oraz zapobiega wzrostowi chwastów. Takie właściwości wałów FACA wydają się być interesującą alternatywą dla glifosatu w zakresie niszczenia okrywy roślinnej na polu. Do takich wniosków musiała także dojść firma Agripartner, która postanowiła wprowadzić do swojej oferty wały nożowe produkowane przez firmę Agro-Masz.

Podwójne ostrza niszczą rośliny

Wał oferowany przez polskiego producenta składa się z dwóch wałów o średnicy 38 cm. Są na nich umieszczone ostrza wykonane ze stali o wysokiej twardości (450 HB). Ostrza mają szerokość 8 cm, są dwustronne i przykręcane do osi wału. Są rozmieszczone na wale naprzemiennie by ograniczyć wstrząsy podczas pracy.

Teoretyczna długość cięcia resztek wynosi 17 cm, a całość jest tak skonstruowana, że ma za zadanie zniszczyć roślinę tuż przy podstawie jej łodygi. Wał jest mocowany z przodu ciągnika i może pracować z prędkością do 20 km/h. Można go używać także podczas pracy z kultywatorem ścierniskowym, broną talerzową czy wirnikową. Jak podaje jego producent, wał ma masę 770 kg i wymaga ciągnika o mocy zaledwie 100 KM. Jeśli to konieczne wał można dociążyć dodatkowymi obciążnikami.