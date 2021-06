Agro-Tech Minikowo 2021: sprzęt do uprawy bezorkowej

Po przerwie spowodowanej pandemią znów odbywają się imprezy targowe. Zaledwie kilka dni temu zakończyły się targi Agro-Tech w Minikowie. Wśród różnych maszyn znalazły się także te dedykowane uprawie bezorkowej.

Za nami targi Agro-Tech Minikowo, które odbyły się w dniach 19-20 czerwca 2021. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ odbywała się po 15 miesięcznej przerwie, którą wymusiła pandemia.

Wystawcy zaprezentowali bogatą ofertę środków do produkcji rolnej. Zaczynając od szerokiej palety odmianowej prezentowanej na poletkach w ramach Krajowych Dni Pola, odbywających się w tym samym czasie co impreza targowa. Kończąc na szerokiej ofercie ciągników i maszyn uprawowych.

Spośród tych ostatnich interesowały nas te przeznaczone do uprawy bezorkowej. Nie było ich co prawda zbyt wiele, ale zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.