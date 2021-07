Alpego prezentuje nową rodzinę pługów dłutowych

Alpego zaprezentowało nową rodzinę pługów dłutowych. Należą do niej modele: K-Dyno, K-Evo i K-Force.

Wszystkie trzy modele zostały zaprojektowane od nowa, tak, by mogły współpracować z jeszcze mocniejszymi ciągnikami. Ich ramy wykonano z wysokogatunkowej stali, dzięki czemu maszyny charakteryzują się dużą wytrzymałością, a jednocześnie nie są zbyt ciężkie. Ramy nowych głęboszy mają ramę skręcaną. Konstrukcja łap spulchniających ma zapewnić, że siła potrzebna do ich pracy będzie jak najmniejsza. Jednocześnie ich kształt pomaga w zagłębianiu się maszyny nawet podczas pracy w warunkach niskiego uwilgotnienia gleby. Każdy element roboczy posiada mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w postaci śruby ścinanej. Dodatkowo mocowanie każdej z łap zostało tak zaprojektowane, by amortyzować część działających na nią sił. Do tego celu użyto specjalnych podkładek, montowanych na śrubach skręcających łapę do ramy.

Wał kolczasty

Wszystkie pługi dłutowe mogą być wyposażone w podwójne wały kolczaste Franter. We wszystkich modelach dostępne są wały podwójne o średnicy 140 mm na zawieszeniu mechanicznym lub hydraulicznym. W modelu K-Evo i K-Force można zamontować podwójny wał kolczasty o średnicy 194 mm, który sprawdzi się idealnie także na ciężkich gliniastych glebach. Włoscy inżynierowie zaprojektowali od nowa także boczne ograniczniki, zapobiegające przesypywaniu się brył gleby na sąsiednie przejazdy. Jednocześnie mają one taki kształt, który nie poszerza maszyny.

Dzięki szerokiej gamie nakładek roboczych oraz skrzydełek bocznych cała rodzina pługów dłutowych doskonale sprawdzi się zarówno podczas głębokiego spulchniania, uprawy na mniejsze głębokości oraz intensywnego mieszania gleby.

K-Dyno to najmniejszy w rodzinie pług dłutowy. Jest dostępny w szerokościach roboczych: 1,6; 2; 2,5; 3 metrów. Może spulchniać glebę do 55 cm głębokości. Do pracy potrzebuje ciągnika od 50 do 130 KM.

K-Dyno (zdjęcie: Alpego).

K-Evo służy do użytku profesjonalnego i jest wyposażony w system szybkiej wymiany elementów roboczych Alfast. Do ich zmiany potrzebny jest tylko młotek. Maszyna jest dostępna w szerokościach roboczych: 2,5; 3; 3,5 metra. Może spulchniać glebę do 55 cm głębokości. Do pracy potrzebuje ciągnika od 120 do 220 KM.

K-Evo (zdjęcie: Alpego).

K-Force to maszyna przeznaczona do bardzo intensywnego użytkowania. Standardowo jest wyposażona w system Alfast oraz hydraulicznie regulowane wały. Maszyna jest dostępna w szerokościach roboczych: 3; 3,5; 4 metry. Może spulchniać glebę do 65 cm głębokości. Do pracy potrzebuje ciągnika od 150 do 350 KM.

K-Force (zdjęcie: Alpego).

