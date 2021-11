Amazone Cobra do płytkiej uprawy

W przyszłym roku w ofercie firmy Amazone pojawi się nowy sześciobelkowy kultywator do płytkiej uprawy. Jego producent podkreśla, że maszyna doskonale sprawdzi się w mechanicznej walce z chwastami.

Nowy kultywator Cobra-2TX jest maszyną półzawieszaną i będzie dostępny w szerokościach roboczych 6 i 7 m, oznaczonych odpowiednio symbolem Cobra 6000-2TX oraz Cobra 7000-2TX. Będzie to maszyna uniwersalna przeznaczona głównie do płytkiej uprawy pożniwnej, niszczenia poplonów oraz uprawy przedsiewnej. Nowy model kultywatora sprawdzi się także podczas mechanicznego zwalczania chwastów. Maszyna ma szerokie możliwości konfiguracji narzędzi przednich, różnych rodzajów nakładek uprawowych oraz wałów.

Podziałka zębów spulchniających w kultywatorze wynosi 13,3 cm. Dzięki ustawieniu zębów w sześciu rzędach, pomiędzy nimi znajduje się wystarczająco dużo miejsca na swobodny przepływ materii organicznej. Takie rozmieszczenie zębów pozwala także na dobre rozprowadzenie i wymieszanie z glebą resztek pożniwnych. Dzięki wibrującym zębom Eco maszyna podczas pracy rozdrabnia glebę, co zapewnia optymalne warunki dla kiełkowania samosiewów oraz nasion chwastów. Jest to również zaleta w zakresie uprawy przedsiewnej, gdyż stwarza bardzo dobre warunki dla kiełkowania nasion roślin uprawnych. Zęby Eco są też w stanie dopasować się do nierówności terenu oraz są odporne na kamienie.

Do kultywatorów Cobra przeznaczone są nakładki do płytkiej uprawy o szerokości 22 cm, co przy podziałce zębów wynoszącej 13,3 cm zapewni stuprocentowe podcięcie gleby na całej szerokości roboczej kultywatora. Będzie również dostępna nakładka o szerokości 5 cm, przeznaczona do głębszej pracy. Obie nakładki będą dostępne także w wersji wzmacnianej.

Maszyna jest wyposażona w szerokie koła transportowe, umieszczone w środku ramy. Podczas pracy bez wału tylnego koła te służą także do utrzymania głębokości pracy. W przypadku pracy z wałem koła transportowe są unoszone hydraulicznie, tak by nie zakłócać przepływu masy przez maszynę, a głębokość pracy jest utrzymywana na wale. W przedniej części znajdują się dodatkowe koła podporowe, dzięki którym możliwe jest bardzo dokładne ustawienie głębokości pracy kultywatora. Głębokość roboczą można regulować w zakresie od 4 do 13 cm za pomocą hydrauliki ciągnika. Na maszynie umieszczona jest czytelna skala ułatwiająca operatorowi orientację co do głębokości uprawy.

W kultywatorach Cobra dostępne będzie 10 rodzajów wałów, zarówno w wersji pojedynczej jak i podwójnej. Wały są zawieszone na równoległoboku, dzięki czemu nacisk na nie jest stały, niezależnie od głębokości pracy maszyny. Zamiast wałów można również zastosować dwurzędowe zgrzebło. Producent poleca jego zastosowanie przy zwalczaniu chwastów, gdyż jego zęby wyciągają podcięte rośliny na powierzchnię gleby, gdzie słońce powoduje ich wysuszenie.

Z przodu Cobrę można wyposażyć w wał nożowy, dzięki czemu w jednym przejeździe można np. rozdrabniać międzyplony lub wysokie ściernisko po rzepaku. Noże wałka są ułożone w systemie V, a sam wał jest dociskany do powierzchni gleby hydraulicznie, dzięki czemu zawsze dostosowuje się warunków glebowych. Zamiast wału można zamontować hydraulicznie sterowaną włókę Crushboard, która ma za zadanie dodatkowo rozbijać grudy przed uprawą. Kultywator można także wyposażyć w siewnik poplonów GreenDrill 501.