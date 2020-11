Amazone podaje nawóz łyżeczką

Oczywiście tytuł jest przenośnią - ale faktycznie firma Amazone wymyśliła system FertiSpot, który precyzyjnie dozuje nawóz tuż obok nasiona umieszczonego w glebie.

Obecnie większość producentów siewników punktowych do dozowania nawozu stosuje oddzielną redlicę, która umieszcza nawóz w pasie obok i poniżej wysianych nasion. Taki system gwarantuje bardzo dobre zaopatrzenie rośliny w składniki pokarmowe podczas wzrostu ale ma również wadę. Przy kukurydzy wysiewanej w rozstawie rzędów co 75 cm i obsadzie 80 000 nasion/ha odległość pomiędzy nasionami wynosi prawie 16 cm. Jeśli natomiast kukurydza wysiewana jest co 37,5 cm to przy tej samej obsadzie odległość pomiędzy nasionami to już prawie 32 cm. W obu przypadkach, roślina podczas początkowego rozwoju nie może wykorzystać całego odłożonego w ten sposób nawozu. A kiedy już może wchłonąć składniki pokarmowe w nim zawarte to może się okazać, że pobierze je zbyt późno lub, że zostały one wypłukane.

Firma Amazone postanowiła więc rozwiązać ten problem i stworzyła system FertiSpot, który precyzyjnie dozuje nawóz dokładnie tam, gdzie wysiewane jest nasiono. Jest on dostępny jako opcjonalne wyposażenie w najnowszym modelu siewnika punktowego Precea, który od niedawna znajduje się w ofercie firmy.

Siewnik wyposażony w system FertiSpot posiada klasyczny zbiornik nawozu granulowanego oraz redlice nawozowe,, które odkładają nawóz z boku i trochę poniżej głębokości siewu nasion. Także klasycznie trzeba w nim ustawić ilość wysiewu nawozu na ha. System FertiSpot znajduje się tuż nad redlicą wysiewającą. Jest to komora wykonana z tworzywa sztucznego. W jej środku znajduje się napędzany silnikiem elektrycznym palec. Obraca się on i porcjuje nawóz, który jest dostarczany z głównego zbiornika nawozowego. Taka porcja nawozu jest dostarczana jednorazowo dokładnie w tym miejscu, w którym odkładane jest nasiono. Oczywiście wszystko jest synchronizowane komputerowo w połączniu z ilością wysiewu nasion oraz prędkością jazdy. Jak podkreśla producent FertiSpot działa ze wszystkimi rodzajami nawozów oraz radzi sobie także podczas siewu z wyższymi prędkościami i dużymi dawkami nawozów.

Jakie są korzyści ?

Jak pokazały pierwsze badania celowe umieszczenie nawozu tuż przy nasionach prowadzi do znacznie lepszego wykorzystania składników pokarmowych w nim zawartych. To z kolei przekłada się na możliwość zmniejszenia ilości nawozu zużywanej na ha. W pierwszych testach ta oszczędność nawozu wyniosła około 25% przy tym samym poziomie plonowania kukurydzy. Dodatkową korzyścią jest wyższa wydajność pracy wynikająca z mniejszej ilości przerw potrzebnych na załadunek nawozów mineralnych do siewnika.