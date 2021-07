Amazone wprowadza hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

Amazone wprowadza do swojej oferty nowe zabezpieczenia hydrauliczne zębów. System nosi nazwę C-Mix-Ultra i według deklaracji producenta utrzymuje głębokość pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.

Nowy system zabezpieczenia zębów przed przeciążeniem C-Mix-Ultra jest oparty na hydraulice. Jego główną część stanowią zainstalowane na zębach siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed przeciążeniem, jakie występuje, gdy ząb natrafi na przeszkodę.

Głównym elementem zabezpieczającym ząb jest siłownik hydrauliczny (fot. Amazone).

Podczas wyzwolenia zęba ciśnienie przenoszone przez olej odbierają akumulatory gazowo-olejowe. Ich ilość i umieszczenie na maszynie zapewniają uniesienie kilku zębów jednocześnie. Maksymalna siła wyzwolenia zęba przy zastosowaniu tego układu wynosi 800 kg i może być regulowana poprzez zawory umieszczone na dyszlu maszyny. Na zlokalizowanym tam manometrze można odczytać aktualny poziom ciśnienia oleju w układzie. Regulacja umożliwia dostosowanie siły wyzwolenia w zależności od rodzaju gleby, na jakiej w danym momencie pracuje kultywator.

Maksymalna siła wyzwolenia C-Mix-Ultra wynosi 800kg (fot. Amazone).

Nowy system zabezpieczenia oferowany przez Amazone będzie dostępny w kultywatorach Cenius-2TX o szerokości roboczej od 4 do 8 m oraz w kultywatorach Ceus-2TX o szerokości roboczej od 4 do 7 m. Zęby tych maszyn mogą pracować do 30 cm głębokości.

Ciśnienie oleju w układzie możne regulować w zależności od potrzeb (fot. Amazone).

Nowy ząb z systemem C-Mix Ultra pracuje w systemie redlic C-Mix, który umożliwia zastosowanie szerokiej gamy redlic zarówno do uprawy płytkiej, jak i głębokiej. Nowe rozwiązanie może także współpracować z systemem szybkiej wymiany dłut, noszącym w Amazone nazwę C-Mix-Clip.

Maszyny Amazone znajdziesz na www.gieldarolna.pl