AMJ Agro - Jakość za rozsądną cenę

AMJ Agro to polski producent maszyn rolniczych, obecny na rynku od 2014 r. Firma specjalizuje się w produkcji agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych, bron talerzowych i wałów. O ofercie firmy rozmawiamy z Damianem Makowskim, specjalistą ds. sprzedaży.

AMJ Agro to firma rodzinna, która pierwsze kroki stawiała w 1994 r. od wprowadzenia na rynek agregatu talerzowego z hydropakiem. Obecnie w jej ofercie znajduje się 12 rodzajów maszyn, przeznaczonych do uprawy gleby, o szerokościach roboczych od 2,5 do 8 m.

Firma zatrudnia 35 osób i szybko się rozwija. Jej właściciele planują w najbliższym czasie rozbudować zakład produkcyjny, żeby sprostać rosnącym zamówieniom. W każdym roku firma podwaja produkcję, a w bieżącym planuje sprzedać ok. 100 szt. agregatów. Większość z nich eksportowana jest na rynki zagraniczne, głównie europejskie.

Pan Damian podkreśla, że maszyny AMJ Agro to rozwiązania dobrej jakości w niskiej cenie. Wyróżniają je niestandardowe rozwiązania, a do ich budowy używane są wysokojakościowe podzespoły.

Więcej o tym, skąd wziął się pomysł na budowę maszyn, ofercie firmy i jej planach na przyszłość przeczytacie w sierpniowym numerze "Farmera" w strefie "Bez Pługa"