APV wysieje każdy poplon

W ubiegłym roku dzięki uprzejmości firmy APV mieliśmy możliwość wysiania kilkudziesięciu hektarów mieszanki poplonowej siewnikiem poplonów PS 200 M1. W tym numerze zapraszamy do przeczytania relacji z naszego bliższego przyjrzenia się tej ciekawej maszynie.

Od kilku lat o poplonach mówi się coraz więcej – i nie tylko mówi. Coraz większa liczba rolników bowiem słowa zamienia w czyn i na swoich polach wysiewa różne rośliny poplonowe. Niektórzy wysiewają je w czystym siewie, a inni w różnego rodzaju mieszankach. O ich zaletach pisaliśmy już wielokrotnie. Jednak przy siewie poplonów często pojawia się pytanie: czym wysiać poplony? Jest to wbrew pozorom problematyczne, bo w czasie siewu poplonów, a zwykle przypada on na okres letni, rolnicy mają bardzo dużo pracy. Od kilkunastu już lat najpopularniejszą wśród rolników metodą wysiewu poplonów jest więc ich siew jednocześnie z uprawą. Jak wszyscy wiedzą, ten fakt wykorzystała firma APV, która skonstruowała lekkie siewniki poplonów. Można je nabudować na każdą maszynę uprawową i dzięki temu przyśpieszyć pracę, osiągając jednocześnie dobre wschody.

Przemyślana konstrukcja

Do dyspozycji podczas testu mieliśmy najchętniej wybierany przez polskich rolników siewnik poplonów z oferty firmy APV – model oznaczony symbolem PS 200 M1. Jest on dostępny w wersji z dmuchawą hydrauliczną i może wtedy obsługiwać maszyny do 12 m szerokości. Drugą, znacznie bardziej rozpowszechnioną opcją jest podwójna dmuchawa elektryczna, która z powodzeniem daje sobie radę z wysiewem poplonów na maszynach o szerokości do 6 m. Warto wspomnieć, że nie jest ona przystosowana do wysiewu nawozów mineralnych. Do tego celu występuje w specjalnej wersji oznaczonej symbolem PS 200 M1D. Natomiast testowany przez nas model jest standardowo wyposażony w osiem wyjść na przewody nasienne i co podkreśla producent, wystarcza to dla każdej maszyny do 6 m szerokości roboczej. Zmienia się tylko rozstaw pomiędzy płytkami rozpraszającymi montowanymi na maszynie. Zbiornik siewnika wykonany z tworzywa sztucznego ma pojemność 200 l, co przy siewie roślin drobnonasiennych w zupełności wystarcza. Zbiornik jest zamykany zakręcaną pokrywą, a jej konstrukcja gwarantuje szczelność nawet podczas opadów deszczu. Na dnie zbiornika znajduje się mieszadło, a tuż pod nim wałek wysiewający napędzany elektrycznie. To od niego poprzez pasek napędzane jest mieszadło. Z przodu umieszczona jest podwójna dmuchawa elektryczna, która wytwarza pęd powietrza niezbędny do przemieszczania nasion w przewodach nasiennych. Masa własna siewnika wynosi zaledwie 60 kg. Za kontrolę nad wszystkimi funkcjami siewnika odpowiedzialny jest sterownik oznaczony symbolem 5.2. Niezbędną do działania całego urządzenia energię pobiera on z 3-pinowego gniazda ciągnika.

Łatwy montaż

Montaż siewnika nie jest skomplikowany. Podczas naszego testu siewnik zamontowaliśmy na hydropaku brony talerzowej. Razem z siewnikiem dostarczana jest solidna płyta montażowa, która pozwala na montaż siewnika na dowolnej maszynie. Sam montaż jest bardzo prosty, w naszym przypadku dwie osoby poradziły sobie z tym w blisko cztery godziny – razem z docinaniem przewodów nasiennych oraz mocowaniem wszystkich czujników. Film z montażu, ustawiania i pracy możecie obejrzeć na kanale BezPługa w serwisie YouTube.

Więcej na ten temat przeczytacie w Farmerze 3/2021 w dziale "Bez Pługa".

