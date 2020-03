Ardanowski: Pług wychodzi z użytku, a uprawa płużna jest błędem

Na spotkaniu z mediami w Ostródzie minister Jan Krzysztof Ardanowski mówił o konieczności zmian z technologii uprawy roli. Zauważył, że rolnicy muszą w większym stopniu dbać o glebę i zmieniać sposób jej uprawy. Według Ministra pług wychodzi z użytku, a uprawa płużna powinna być stosowana tylko w niektórych roślinach, co parę lat.

Minister Ardanowski zauważył, że temat ochrony gleby i jej rekultywacji jest jednym z najważniejszych w Europie na kolejne lata. Według niego uprawa gleby musi być prowadzona w taki sposób, żeby dbać o jej strukturę i ją regenerować, w przeciwnym wypadku rolnictwo będzie ulegało klęsce.

- Zmieniają się sposoby uprawy ziemi. To, co było absolutnym przekonaniem, paradygmatem - uprawa płużna, czyli pług, zaczyna wychodzić z użytku. Uprawa płużna jest traktowana jako wada i błąd. Może być stosowana tylko w niektórych grupach roślin i tylko co ileś lat. - powiedział minister.

Minister zauważył, że błędem w uprawie orkowej jest mieszanie warstw gleby.

- Nie wolno przemieszczać warstwy tlenowej z warstwą beztlenową, beztlenową wywalać do góry na powierzchnię. To jest potężny błąd - powiedział.

Dalej Ardanowski wymienia technikę siewu bez wcześniejszej uprawy roli i zauważa, że aby zastosować ją w praktyce konieczna jest wiedza, której brakuje młodym rolnikom.

- Przyjmuję to, jako kolejne zadanie. Musimy zmieniać programy nauczania, gdzie będzie i o glebie, o nowoczesnych metodach uprawy, o biologizacji gleby, z czego ona się składa, jak o nią powinniśmy dbać. Ona wówczas odpłaci, odwdzięczy się dobrymi plonami, możliwymi do uzyskania przy dużo mniejszych nakładach, niż w tej chwili- powiedział Ardanowski.