Bezorkowy rzepak w różnej rozstawie rzędów

Zapewne byliście świadkami lub nawet uczestnikami sporu pomiędzy rolnikami dotyczącego rozstawu rzędów rzepaku przy siewie. Wymiana poglądów na ten temat trwała zapewne nieraz do późnych godzin nocnych, bo przecież każdy ma argumenty, że rozstaw, w którym sieje rzepak, jest najlepszy.

Jak jest jednak w praktyce? Okazuje się, że tak, jak w starym przysłowiu, które mówi, że każda pliszka swój ogonek chwali. Spytaliśmy pięciu rolników, którzy sieją rzepak w rozstawie rzędów od 12,5 do 60 cm, i… każdy z nich jest zadowolony ze swego sposobu siewu. Bohaterów artykułu łączą tylko trzy sprawy: w swoich gospodarstwach nie używają pługa, każdy z nich sieje rzepak, wszyscy są zadowoleni ze swojej metody. Przyjrzyjmy się zatem, co i jak robią na swoich polach rolnicy z różnych stron Polski i nie tylko.

Tradycyjnie, co 12,5 cm

Łukasz Bober gospodaruje wraz z ojcem na 170 ha w okolicach Ciechanowa, w woj. mazowieckim. Gleba, na której pracują, należy do klasy bonitacyjnej od III a do V. Rokrocznie sieją około 40 ha rzepaku. Już od 8 lat sieją go w rozstawie rzędów wynoszącej 12,5 cm, po całopowierzchniowej uprawie gleby kultywatorem. Rolnik podkreśla, że najważniejszą sprawą w tej technologii jest równomierny rozkład słomy podczas koszenia przedplonu oraz pilnowanie samosiewów przedplonu, którym najczęściej jest zboże. Pierwszy przejazd odbywa się tuż po zbiorze i ma na celu płytką uprawę, aby pobudzić jak najwięcej nasion do życia. Trzeba jednak uważać, aby nie zrobić tego zbyt głęboko, bo przesusza to glebę. Potem następuje głęboka uprawa (25 cm) kultywatorem i siew rzepaku siewnikiem Poettinger Terrasem. Rolnik podkreśla, że jeśli jest sucho, to najlepiej wykonywać siew zaraz po uprawie, co pozwala zachować wilgoć w glebie, dzięki czemu równomierność wschodów jest lepsza. (...)

Rzepak wysiany w rozstawie co 12,5 cm, po całopowierzchniowej uprawie bezorkowej

Pasowo, co 30 cm

Kazimierz Licznerski wraz z synami Kamilem i Sławomirem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 3000 ha w woj. warmińsko-mazurskim. Gospodarstwo ma trzy lokalizacje, a większość gruntów należy do IV klasy bonitacyjnej i jest gliniasta. Rzepak zajmuje kilkaset hektarów w strukturze zasiewów i od kliku lat jest wysiewany przy użyciu agregatu Horsch Fokus, który ma rozstaw rzędów wynoszący 30 cm. Jak mówi Kamil Licznerski, w ich gospodarstwach okienko czasowe pomiędzy zbiorami a siewem rzepaku wynosi czasem 2 tygodnie. Z uwagi na dużą ilość słomy po zbiorze przedplonu rolnicy podkreślają, że najlepszą opcją jest sprzedaż słomy z pola, by ułatwić siew. Jeśli słoma zostaje, to trzeba dopilnować, żeby była dobrze rozdrobniona i równo rozłożona za kombajnem. Pierwszy przejazd broną talerzową, by „wmieszać” słomę w glebę i pobudzić samosiewy, jest wykonywany zaraz za kombajnem. (...)

Punktowo, co 37,5 cm

Piotr Piechociński z miejscowości Stare Bożejewo w woj. podlaskim gospodarzy na 250 ha gleb, od III do VI klasy bonitacyjnej. Od sześciu lat swój rzepak wysiewa punktowo siewnikiem talerzowym Monosem, w rozstawie rzędów co 37,5 cm. Rzepak jest wysiewany w mulcz, jaki zostaje na polu po uprawie całopowierzchniowej. Jak mówi rolnik, po zbiorze przedplonu, którym najczęściej w jego przypadku jest groch, wykonuje głęboką uprawę kultywatorem, a następnie przed siewem przejazd broną talerzową. Nawóz potasowy i fosforowy są stosowane tuż po zbiorze przedplonu. Wybrał siewnik punktowy, ponieważ jak mówi, tylko ta metoda pozwala na pełną kontrolę głębokości wysiewu – jeśli jest mokro, jest to 1 cm, jeśli sucho – 3 cm, oraz ilości wysianych nasion: gdy jest mokro – 20 szt./m2, a w czasie suszy nawet 28 szt./m2. (...)

Rzutowo, co 50 cm

Jan Anderwald z miejscowości Dobrodzień w woj. opolskim w swoim gospodarstwie o powierzchni 260 ha wysiewa co roku ok. 30-35 ha rzepaku i od trzech lat robi to rzutowo. Rolnik gospodaruje na glebie IVb i V klasy bonitacyjnej. Do tego celu wykorzystuje głębosz He-Va Subtiller. Maszyna o szerokości 3 m ma 5 łap rozmieszczonych co 60 cm. Za każdą łapą dozowany jest nawóz (100 kg fosforanu amonu/ha), reszta fosforu jest wysiewana rzutowo. Łapa spulchnia pas o szerokości ok. 5 cm na głębokość ok. 40-45 cm. Natomiast rzepak (35-40 szt/m2) jest wysiewany rzutowo (spada z wysokości ok. 20 cm) w spulchnianym pasie tuż przed wałem. Tak zasiane rośliny są bardzo rozłożyste i mają niżej osadzone łuszczyny w stosunku to tych zasianych w węższe rzędy. Rolnik stosuje tę technologię od trzech lat i w ubiegłym roku zebrał 3,6 t/ha. Tylko raz od razu z siewem zastosował środek na ślimaki, ale jak mówi, nie było to potrzebne i teraz po prostu monitoruje sytuację. (...)

Rzepak w podwójnych rzędach

Tę nową metodę siewu rzepaku opracowała firma Bednar wraz z Praskim Uniwersytetem Rolniczym. Ma ona na celu ochronę gleby przed erozją oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Doświadczenie zostało założone po raz pierwszy, więc nie ma jeszcze informacji o plonach. Rzepak został wysiany w podwójnym rzędzie w rozstawie 25 cm, natomiast odległość od środka do środka podwójnego rzędu wynosi 75 cm. Rząd rzepaku jest więc oddalony z jednej strony o 25 cm, natomiast z drugiej o 50 cm. Gleba przed siewem jest spulchniana pługiem dłutowym co 75 cm, na głębokość 30 cm z jednoczesną aplikacją wgłębną nawozów. Natomiast gleba pomiędzy podwójnymi rzędami pozostaje niespulchniona, dzięki czemu ma lepszą nośność i zachowuje swoją naturalną strukturę. Jej dobry stan pozwala z kolei na lepsze podsiąkanie wilgoci. W kolejnym przejeździe następuje siew rzepaku (obsada wiosenna ma wynosić 18-25 roślin/m2) siewnikiem Omega wyposażonym w dwie skrzynie nasienne. Pozwala to na jednoczesne wysiewanie roślin towarzyszących w szerokich międzyrzędziach. Twórcy zastosowali groch, który wiąże azot z powietrza i z którego po obumarciu może korzystać rzepak. W przypadku braku roślin towarzyszących pas pomiędzy rzędami rzepaku można pielić mechanicznie. Chwasty zwalcza się tylko w podwójnym rzędzie rzepaku, co pozwala na zmniejszenie zużycia herbicydów.

