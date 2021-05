Bogactwo ustawień z Kverneland Kultistrip

Odkąd uprawa pasowa stała się w Europie popularna, niemal każda firma produkująca maszyny uprawowe stara się mieć w ofercie maszynę do tego typu uprawy. Tym razem przedstawiamy sprzęt do uprawy pola w paski pochodzący z firmy Kverneland.

Agregat Kultistrip, bo to o nim właśnie będzie dzisiejszy artykuł, został zaprezentowany polskim rolnikom w roku 2015 na targach Agrotech. Początkowo maszyna była dostępna tylko z ramą sztywną o szerokości od 3 do 6 m, jednak potem do oferty weszły także agregaty ze składaną ramą, oznaczone dodatkowo literką F na końcu nazwy. W maszynach z ramą sztywną do budowy ramy producent zastosował profil o przekroju 18 x18 cm i grubości ścianki 1 cm, natomiast w modelach z ramą składaną ścianka ramy jest o 2 mm grubsza. Na ramie w zależności od potrzeb umieszcza się sekcje. W przypadku Kultistripa minimalna odległość pomiędzy sekcjami wynosi 45 cm, natomiast maksymalna 80 cm. Agregat może pracować także z nieparzystą ilością sekcji. Każda sekcja zawieszona jest na ramie głównej na równoległoboku, dzięki czemu bardzo dokładnie kopiuje teren. W elementach sekcji producent zastosował bezobsługowe łożyska, co pozwoliło zminimalizować ilość punktów smarnych w maszynie. Całość jest zbudowana bardzo solidnie, bowiem cała sekcja waży 250 kg.

(...)

Dobra jakość

Na zakup agregatu Kverneland Kultistrip do swego gospodarstwa zdecydował się pan Damian Niekłań ze wsi Trzebuń w województwie mazowieckim. Rolnik gospodaruje wraz z ojcem na 195 ha. Gleby w gospodarstwie należą do klas bonitacyjnych od III do VI, a jeśli chodzi o rodzaj gleb, to w gospodarstwie znajdą się pola zarówno z glebą piaszczystą i kamienistą, jak również gliny, iły i gliny czerwone. Po testach agregatu w gospodarstwie, które miały miejsce w roku 2019, rolnik zdecydował sią na maszynę z ramą o szerokości 4,5 m w wersji składanej. Maszyna jest wyposażona w sześć sekcji. Co roku agregat ma za zadanie uprawić glebę pod ok. 30 ha buraków cukrowych oraz ponad 60 ha kukurydzy na ziarno. Przy kukurydzy rolnik pracuje agregatem w dwóch przejazdach. W pierwszym następuje uprawa i podsiew mocznika, w kolejnym – siew kukurydzy wraz z podsiewem fosforanu amonu. Natomiast do siewu buraków rolnik zmodernizował agregat we własnym zakresie. Odejmuje wtedy od niego składane sekcje ramy i w ich miejsce przykręca mocowanie hydropaka, na którym jest zawieszony siewnik do buraków Unicorn z elektrycznym napędem sekcji. Podczas siewu buraków z przedniego dwukomorowego zbiornika jest wysiewana saletra i fosforan amonu, które razem odkładane są za łapą spulchniającą, tak też będzie wysiewana również część rzepaku ozimego. Rolnik podkreśla, że podczas siewu buraków na zakamienionych glebach wypłyca maszynę, gdyż kamienie są tak duże, że klinują się pomiędzy sekcjami. Z zestawem przy siewie buraków w gospodarstwie pracuje ciągnik o mocy 300 KM, gdyż ma najdokładniejszą nawigację. Plony, jakie udaje się uzyskać przy tej technologii, to ponad 10 t/ha suchej kukurydzy oraz 70 t buraka na ha.

Więcej na ten temat przeczytacie w miesięczniku "Farmer" 05/2020 w dziale "Bez Pługa".