Bonnel: Kultywator do niszczenia chwastów

W związku z wprowadzaniem przez Unię Europejską Zielonego Ładu coraz więcej firm zaczyna oferować maszyny służące do mechanicznego niszczenia chwastów.

Jedną z takich firm jest francuski producent sprzętu do uprawy firma Bonnel. W swojej ofercie ma ona kultywator Scalpeur-MC przeznaczony do mechanicznego zwalczania chwastów. Składa się on z trzech rzędów sztywnych łap, które są wyposażone w szerokie płaskie redlice, podcinające powierzchnię gleby na całej szerokości roboczej. Kształt redlicy zapobiega mieszaniu gleby. Z tyłu maszyny jest umieszczona trzyrzędowa brona mulczowa. Jej palce mają średnicę 16 mm i mają za zadanie wyciągnąć na powierzchnię gleby jak najwięcej pozostałości chwastów. W bronie można regulować zarówno siłę nacisku, jak i kąt pochylenia zębów.

Głębokość pracy ustala się za pomocą hydraulicznie regulowanych kół podporowych umieszczonych w środku maszyny. Kultywator jest dostępny w wersji sztywnej o szerokości 3,15 m lub 3,5 m oraz ze składaną hydraulicznie ramą o szerokości 4,95 m lub 6,3 m. Maszyna doskonale sprawdza się zarówno podczas płytkiej uprawy ścierniska jak i uprawy wiosennej.

