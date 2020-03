Brona łańcuchowo-talerzowa Kelly przeznaczona jest do płytkiej uprawy, uprawy pożniwnej i przygotowania gleby do siewu. Za pomocą talerzówki można zagospodarować ściernisko po kukurydzy, zbożach czy rzepaku. Rozwiązanie służy też do mechanicznej kontroli chwastów.

Kelly Engineering to australijski producent maszyn, który za cel postawił sobie:

- produkcję maszyn, które poprawią strukturę oraz kondycję gleby,

- promowanie wzrostu poziomu węgla organicznego w glebie,

- zachęcanie do wydajnych energetycznie praktyk rolniczych.

Flagowym produktem Kelly jest łańcuchowa brona talerzowa MPH. Maszyna zbudowana jest z talerzy, złączonych specjalnymi ogniwami, co ogranicza wykorzystanie łożysk w maszynie do minimum, a to z kolei znacznie ogranicza awaryjność maszyny. Również to, że talerze mogą kopiować teren, w pewnym stopniu niezależnie od siebie, pozwala na dokładne podcięcie powierzchni ścierniska oraz zabezpiecza talerz przed uszkodzeniem. Szerokość maszyn wynosi od 4 do 12 m dla wersji europejskiej oraz do 18 m dla maszyn oferowanych na rynek australijski. Maszyna powinna pracować z prędkością 10-15 km/h, co pozwala na osiąganie bardzo wysokich wydajności.

Kelly MPH, przeznaczona jest do płytkiej uprawy, począwszy od uprawy pożniwnej, kończąc na przygotowaniu gleby do siewu. Producent propaguje mechaniczne zwalczanie chwastów, dzięki płytkiej uprawie, we wczesnych stadiach rozwojowych chwastów, celem ograniczenia zużycia herbicydów.

Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu brony MPH oraz prostocie jej budowy, pozwala na bardzo szybki zwrot inwestycji w maszynę. Co więcej, na stronie producenta istnieje możliwość skorzystania z konfiguratora maszyny. Pozwala on na wybór typu gleby, określenie głównego zamiaru wykorzystania maszyny oraz mocy ciągnika, którymi dysponujemy, a konfigurator przedstawi rozwiązanie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

Do wad oferowanego rozwiązania możemy zaliczyć spory gabaryt maszyny, co oznacza jej ograniczone wykorzystanie na małych polach oraz utrudnia precyzyjne wykończenie pracy na uwrociach, jednakże wada ta może być także zaletą, gdyż przestrzeń między elementami maszyny, zapewnia odpowiedni przepływ masy, co z kolei ogranicza jej energochłonność, a także pozwala na pracę z dużą ilością resztek.

Mimo że rozwiązanie to w Polsce pojawiło się stosunkowo niedawno, to maszyny australijskiego producenta można znaleźć już na rynku wtórnym.

Więcej szczegółowych informacji oraz mnóstwo ciekawych materiałów wideo można znaleźć na stronie producenta.