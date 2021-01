Brona wirnikowa zamiast glifosatu

Dyskusja nad używaniem glifosatu w rolnictwie trwa. Pojawiają się różne propozycje, a jedna z nich pochodzi ze Szwajcarii i jest bardzo interesująca.

Do walki z uporczywymi chwastami Szwajcarzy wykorzystali popularną wśród rolników także w Polsce bronę wirnikową. Na pomysł modyfikacji tej maszyny wpadła szwajcarska firma Villiger świadcząca usługi dla rolnictwa. Do skonstruowania maszyny niszczącej chwasty wykorzystali bronę wirnikową Lemken Zirkon 10 o szerokości 3 metrów. Główna modyfikacja wykonana w maszynie to zmieniony kształt zębów. Do oryginalnych zębów zostały dokręcone dodatkowe ostrza w kształcie litery L. Podczas pracy podcinają one całą powierzchnię na której pracuje brona wirnikowa na głębokość 5 cm.

Dzięki systemowi szybkiej wymiany zębów można bardzo szybko wrócić do pierwotnego przeznaczenia maszyny. Drugą modyfikacją było usunięcie wału konsolidującego glebę po uprawie i zastąpienie go dwoma kołami. Tu wykorzystano oryginalne uchwyty do ustawiania wału do których skonstruowano nowy wał z dwoma szerokimi kołami (po jednym z każdego boku maszyny). Dzięki temu, założenie oryginalnego wału jest możliwe w krótkim czasie.

Skuteczność działania zależy głównie od przebiegu pogody po zabiegu. Jeśli jest sucho to podcięte i pozostawione w pulchnej glebie chwasty oraz ich korzenie usychają i nie trzeba stosować herbicydu totalnego. Praca maszyny stwarza również dobre warunki do kiełkowania nasionom chwastów i samosiewów, które można zniszczyć podczas kolejnej uprawy.

Brony wirnikowe wszystkich producentów znajdziesz na www.gieldarolna.pl