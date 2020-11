Chrząszcz gnojowy pomaga poprawić stan gleby i pastwisk

Do Australii został sprowadzony z Afryki Północnej nowy gatunek chrząszcza gnojowego. Ma on zdolność poprawy stanu gleby i pastwisk. Jego działania przynoszą korzyści środowiskowe i ekonomiczne, które wyceniono na ponad miliard dolarów rocznie.

Zwierzęta hodowlane w Australii wytwarzają około 80 milionów ton odchodów każdego roku. Rozkład tych odchodów trwa miesiącami, co spowalnia wzrost nowej runi pastwiskowej i możliwość wypasu. Nowo przywieziony do Australii gatunek chrząszcza gnojowego (Onthophagus vacca) pożerającego odchody będzie pracował nad szybkim wypełnieniem luk na pastwisku, a jednocześnie przyczyniał się do poprawy stanu gleby. Praca chrząszcza przynosi korzyści środowiskowe i ekonomiczne, które zostały wycenione na ponad miliard dolarów rocznie.

Leslie Weston, profesor z Uniwersytetu Charlesa Sturta, jest jednym z naukowców realizujących krajowy projekt, w którym analizowany jest wpływ i wartość ekonomiczna tych owadów. Profesor powiedział, że w Australii są setki rodzimych gatunków chrząszczy gnojowych, ale nie rozkładają one szybko odchodów. Co więcej, tylko niektóre z 23 importowanych gatunków było aktywnych w nowym środowisku i skutecznych w przetwarzaniu dużych ilości ciężkich i mokrych odchodów

Weston ma nadzieję, że nowy gatunek pozwoli rolnikom szybko pozbyć się odchodów z pastwisk.

- To co robią, to usuwają szkodniki, zwłaszcza muchy i inne nocne szkodniki powodujące problemy dla zwierząt gospodarskich, jednocześnie poprawiając jakość i strukturę gleby. - wyjaśniła profesor - Usuwając obornik z powierzchni pastwiska, pozwalamy mu szybciej się regenerować, wprowadzamy składniki odżywcze i materię organiczną do gleby.

Chrząszcze gnojowe tworzą w glebie tunele, które przyczyniają się do zwiększenia infiltracji wody i ograniczają jej spływanie. Zakopują odchody w swoich tunelach, co pozwala na szybsze przenikanie składników odżywczych z powrotem do gleby i roślin. Jednocześnie, szybsze pozbycie się odchodów z pastwisk ogranicza też zdolność muchówek do rozmnażania się, co sprzyja zdrowotności wypasanych zwierząt.

Chrząszcze Onthophagus vacca to gatunek rozpowszechniony w zachodniej części Afryki Północnej w południowej i środkowej części Europy, południowej części Anglii i Szwecji, a na wschód przez Azję Mniejszą sięga po Zakaukazie, Syrię, i Iran. Jest to owad ciepłolubny, zasiedlający gleby lekkie i suche na terenach nizinnych i wyżynnych, a także w niższych położeniach górskich. Znajdowany jest od kwietnia do września w ekskrementach krów, koni i owiec.

Źródło: ABC Rural.