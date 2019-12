Co lepsze dla środowiska: naturalny czy syntetyczny?

Często słyszymy stwierdzenia, że nawozy syntetyczne są szkodliwe dla środowiska. Powodem takich głosów może być sama nazwa, która mylnie wskazuje ich pochodzenie. Zatem samo określenie nawozów nieorganicznych mianem syntetycznych jest zasadniczym błędem. Trafniejszym określeniem nawozów nieorganicznych, jest termin nawozy mineralne lub nieorganiczne.

Każdy nawóz, niezależnie czy występuje jako organiczny czy nieorganiczny, może się okazać szkodliwy dla środowiska. Warunkuje to głównie jego odpowiednie zagospodarowanie. Istotne jest określenie zawartości składnika w każdej z form nawozu, w celu określenia dawki do zastosowania na jeden hektar. Przenawożenie skutkować może uszkodzeniem roślin, w skrajnych przypadkach ich zamieraniem, a także odpływem składników do środowiska, co powoduje m.in zanieczyszczenie wód.

Nie bez znaczenia jest także odpowiedni sposób aplikacji nawozu. Nawozy organiczne powinny być jak najszybciej wymieszane z glebą, podobnie jak większość nawozów nieorganicznych. Jednak istnieją przypadki kiedy nie można wymieszać nawozów z glebą, np. w przypadku nawożenia pogłównego azotem. Ale tym przypadku również można odpowiednio gospodarować składnikiem, za sprawa doboru odpowiedniej formy, dawki i warunków, w których jest stosowany.

Jak wspomniano wyżej, nawozy mineralne zazwyczaj zawierają te same składniki odżywcze, co nawozy organiczne. Przewagą nawozów nieorganicznych jest fakt, że w przypadku nawozów organicznych składniki pokarmowe muszą, ulec rozkładowi mikrobiologicznemu. Dla przykładu azot w oborniku zwierzęcym, występuje w formach organicznych takich jak białka, mocznik i aminokwasach. Drobnoustroje rozkładają te formy i uwalniają jon amonowy (NH4+). Dalsze działanie prowadzi do przekształcenia jonu amonowego w azotanowy(NO3-). Jony amonowe i azotanowe uwalniane podczas rozkładu obornika są tymi samymi, które są dostarczane przez nawóz na bazie azotanu amonu.Ponadto powszechnym komercyjnym źródłem azotu jest mocznik, który jest związkiem organicznym występującym w oborniku zwierzęcym.

Zaletą nawozu organicznego, jakiej nie posiadają nawozy mineralne jest wprowadzenie do gleby materii organicznej, która jest najcenniejszym składnikiem, jakiego gleba potrzebuje . Jest to główny czynnik determinujący przewagę nawozów organicznych nad nieorganicznymi. Z kolei na korzyść mineralnych wpływa fakt, ich łatwiejszej i szybszej aplikacji.

Podsumowując, błędem jest zatem stosowania określeń nawozy naturalne i nawozy sztuczne, gdyż nawozy mineralne również mają pochodzenie naturalne. Jak sama nazwa mówi wydobywane są z gleby w postaci minerałów i wracają do niej - zatem różnią się one od nieorganicznych formą występowania, natomiast efekt zastosowania przyniesie takie same efekty w obu przypadkach.

Źródło: Soilsmatter.