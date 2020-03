Corteva Agriscience wprowadza nowy fungicyd na zboża

Corteva Agriscience poinformowała dziś o uzyskaniu pierwszej europejskiej rejestracji produktu z rodziny Inatreq™ active. Jest to fungicyd pochodzenia naturalnego, przeznaczony do stosowania na zbożach, a jednocześnie pierwszy od 15 lat preparat o ukierunkowanym działaniu przeciwko septoriozie.







Środek grzybobójczy Questar™ z substancją czynną Inatreq™, zatwierdzony właśnie do sprzedaży we Francji, jest nowym fungicydem pochodzenia naturalnego o najlepszej na rynku skuteczności leczniczej i ochronnej przeciwko wszystkim szczepom grzybów z rodzaju Septoria. Dzięki temu umożliwia on realizację długofalowej, zrównoważonej strategii stosowania fungicydów na uprawach rolnych.

Produkt będzie dostępny w sprzedaży we Francji pod koniec 2020 roku, na sezon uprawowy 2021. Rejestracje produktów Inatreq w kolejnych krajach, spodziewane w nadchodzącym roku, pozwolą zaoferować nowe rozwiązania w zakresie kontroli chorób plantatorom zbóż w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, a następnie na wszystkich europejskich rynkach.

„To nowe rozwiązanie pomoże w pełni kontrolować septoriozę, najpoważniejszą chorobę atakującą pszenicę i stanowiącą największe zmartwienie uprawiających ją rolników” — powiedział Jean-Philippe Legendre kierujący francuskim oddziałem Corteva Agriscience. „Nowy fungicyd — efekt pionierskiej pracy badaczy Corteva Agriscience — będzie odpowiedzią na wyzwania w zakresie zrównoważonego zarządzania oraz pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie rolników na innowacje pomagające im lepiej chronić swoje uprawy”.

Inatreq charakteryzuje się znakomitą skutecznością biologiczną, a unikatowe ukierunkowane działanie przeciwko septoriozom daje rolnikom nowe narzędzie do zwalczania tych chorób, ponieważ substancja nie powoduje odporności krzyżowej na żadną z dotychczasowych grup chemicznych środków grzybobójczych stosowanych na zbożach. Rolnicy skorzystają też z różnorodności zastosowań oraz spójnego i szerokiego spektrum działania produktu.

„Z zapałem kontynuujemy rozwijanie naszej oferty naturalnych produktów. Dzięki naturalnemu pochodzeniu Inatreq zaspokajamy także zapotrzebowanie europejskich konsumentów na żywność produkowaną w większej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju” — powiedziała Susanne Wasson, prezes Crop Protection Business Platform w Corteva Agriscience.