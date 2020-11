Crossmax nowa brona talerzowa z firmy Knoche

Niemiecka firma Knoche całkiem niedawno firma wypuściła na rynek nową kompaktową bronę talerzową Crossmax. Maszyna jest dostępna w szerokościach 3-6 m.

Crossmax jest dostępny w czterech szerokościach roboczych wynoszących 3, 4, 5 i 6 m. We wszystkich wersjach pozostaje maszyną zawieszaną. Cechą charakterystyczną brony jest możliwość wyposażenia jej w różne narzędzia przednie takie jak wał nożowy Speedcutter czy włókę wyrównującą. W obu przypadkach ich położeniem można sterować hydraulicznie z kabiny operatora. W opcji również regulacja głębokości pracy jest sterowana hydraulicznie. Maszynę można także wyposażyć we wskaźnik głębokości pracy.

Standardem są za to bezobsługowe piasty talerzy. Talerze umieszczone są w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 80 cm. Natomiast same talerze mogą mieć średnicę 51 lub 56 cm. potencjalny użytkownik ma do wyboru aż 10 wałów od prostego rurowego po podwójny ceownikowy o średnicy 55 cm. Jak zapewnia producent każdy rolnik znajdzie wał odpowiedni dla swoich gleb. Za wałami można także maszynę wyposażyć w pojedyncze lub podwójne zgrzebło wyrównujące.

Na życzenie dostępna jest również podstawka umożliwiająca zamontowanie siewnika poplonów. Wersja 3 metrowa w wersji podstawowej kosztuje niecałe 9000 Eur netto.