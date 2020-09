Czas zadbać o glebę i zatrzymać erozję

Erozja gleby jest zjawiskiem naturalnym, ale działalność człowieka znacznie ją przyspiesza. Krótka animowana infografika opracowana przez FAO pokazuje, jakie są skutki erozji i jak jej zapobiec.





Erozja gleby dotyczy degradacji warstwy wierzchniej pól, na którą wpływ mają naturalne zjawiska związane z wodą czy wiatrem, ale i działalność człowieka, który w sposób niewłaściwy uprawia rolę. Wierzchnia warstwa gleby, przemieszczana w wyniku erozji, charakteryzuje się wysoką zawartością materii organicznej, żyznością i życiem glebowym. Zjawisko to zmniejsza produktywność gruntów uprawnych i przyczynia się do zanieczyszczenia cieków wodnych.

Erozja gleby może być powolnym procesem, który przebiega stosunkowo niezauważalnie lub może postępować w zastraszającym tempie, powodując poważne ubytki żyznej wierzchniej warstwy. Zjawisko to wpływa na zdrowie i produktywność gleby, co obniża ilość i jakość produkowanej z niej żywności.

Na to niepokojące zjawisko zwraca w swojej prezentacji Organizacja FAO. Znajdziemy tam informacje, że co 5 sekund na świecie erozja gleby opanowuje powierzchnię ziemi wielkości boiska do piłki nożnej. Proces ten prowadzi do obniżenia kondycji gleby, a w konsekwencji może przyczynić się do 50% utraty plonów! Zdegradowana gleba nie ma zdolności zatrzymywania wody, ma obniżone życie biologiczne i bioróżnorodność. W końcu taka gleba może prowadzić do szeregu niepokojących zjawisk, jak powodzie, osunięcia ziemi, zanieczyszczenia wody. Gleba ma co prawda zdolność odradzania się, ale ten proces przebiega bardzo wolno. Infografika FAO podaje: Wytworzenie zaledwie 2-3 cm gleby może zająć nawet 1000 lat. Zegar tyka!

Procesy erozyjne przyspieszają na skutek działalności człowieka, zatem naszym obowiązkiem jest ich powstrzymanie. FAO radzi, aby rolnicy stosowali zrównoważone praktyki zarządzania glebą i uczyli dzieci, jak ważne jest znaczenie gleby i utrzymanie jej w dobrej kondycji. W infografice czytamy: Jedynie dzięki połączeniu sił możemy powstrzymać erozję gleby i utrzymać glebę na swoim miejscu. Powstrzymajmy erozję gleby, aby zapewnić przyszłość bezpiecznej żywności.

Zapraszamy do obejrzenia tej prezentacji: