Czy da się produkować więcej, ale mniej szkodząc środowisku?

Na pewnego jest to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed rolnictwem XXI wieku. Aby stać się częścią rozwiązania, a nie częścią problemu należy zarządzać produkcją roślinną umiejętnie i świadomie.

Codzienne wyzwania stojące przed rolnikiem opierają się głównie na prowadzeniu i zarządzaniu gospodarstwem oraz osiąganiu z tego zysków, jednak przed rolnictwem w najbliższych latach stoją dwa wyzwania. Pierwszym z nich jest produkcja żywności, pasz oraz surowców przemysłowych i energetycznych w dobie postępującej urbanizacji i zmian klimatycznych, co sprawia, że powierzchni pól uprawnych nie przybywa, a klasyczne podejście do uprawy jest już historią. Drugim ważnym, wyzwaniem jest dbanie o środowisko naturalne. Gleba jest zmienną, zatem należy dbać o to, aby nie niszczyć jej żyzności oraz naturalnego stanu, a przede wszystkim przekazać ją przyszłym pokoleniom w stanie nie gorszym niż ją dostaliśmy.

Sposób gospodarowania na powierzchni pola, także wywiera ogromny wpływ na otaczające środowisko. Gospodarka wodna na polu, przekłada się na stopień zanieczyszczenia wód. Sposób uprawy może także wpływać na ilość emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Nie możemy obarczać rolnictwa za wszystkie problemy występujące w naturze, jednakże może ono stanowić cześć problemu, a to jakie znaczenie ma ta cześć zależy w dużej mierze od nas.

Don Donovan w artykule dla Farm Progress zdefiniował kilka zasad, mających na celu poprawę kondycji gleby. Donovan napisał: przestań uprawiać glebę (należy definiować to jako ograniczenie uprawy gleby do minimum), popraw różnorodność, utrzymuj roślinność na powierzchni pola oraz korzenie w glebie jak najdłużej w trakcie roku, w celu ochrony gleby. Wdrożenie tych zasad wymaga jednak odpowiedniej wiedzy oraz solidnie przygotowanego planu. Jednakże nie wolno też zapomnieć o elastyczności, gdyż to, że dany system uprawy sprawdza się w jednym gospodarskie w określonych warunkach, nie jest gwarancją, że będzie on najlepszą opcją w regionie, w którym gospodarujemy. Dlatego też bardzo istotna jest wymiana doświadczeń z praktykami różnych technologii uprawy gleby oraz nieustanna obserwacja tego co dzieje się na polu.

Proces doboru odpowiedniej technologii oraz jej dopracowanie nie jest łatwe, jednak znalezienie rozwiązania zapewni stabilne, dobre jakościowo plony przy ograniczonych nakładach, jednocześnie pozwoli sprostać wyzwaniom jakie stoją naprzeciw rolnictwa ze strony społeczeństwa i środowiska naturalnego.