„Kto spotyka w lesie dzika, ten za drzewo zaraz zmyka” – pisał Jan Brzechwa. Niestety, rolnicy nie muszą wychodzić do lasu, bo niepożądanych gości spotykają na własnych polach – nie tylko dziki, ale też jelenie, sarny czy łosie. Czy dzika zwierzyna chętniej żeruje na polach nieoranych?

Szkody powodowane przez dziką zwierzynę w uprawach rolniczych są efektem zarówno zgryzania roślin, jak i zdeptania czy poszukiwania pożywienia (przykładem tzw. buchtowanie dzików). Straty plonu sięgają często kilkudziesięciu procent, a w skrajnych przypadkach dochodzi nawet do całkowitego zniszczenia plantacji. Co najgorsze, rolnikom brak skutecznych rozwiązań, by ochronić swoje uprawy. Pogodzenie produkcji roślinnej z ochroną dzikiej przyrody i bioróżnorodności w wielu przypadkach wydaje się niemożliwe.

Czy rezygnacja z orki pogłębia problem?

Z doniesień rolników wynika, że niestety tak. Przykładem na to, że dzika zwierzyna chętniej odwiedza nieorane pola, mogą być doświadczenia naszego rozmówcy. Marcin Człapa gospodaruje na 170 ha w Wielkopolsce, w powiecie szamotulskim. Uprawę bezorkową „na poważnie” stosuje na swoich polach od trzech lat. Jak przyznaje, od tego czasu zwiększyły się szkody powodowane przez dziką zwierzynę w uprawach. Bywają dni, gdy na swoich polach spotyka stada saren liczące nawet po 100 osobników, podobnie liczne stada jeleni czy watahy dzików.

Dziwnym trafem sarny z okolic przesiadują głównie na moich polach. Pole rzepaku zasianego z wsiewką z dużą ilość słomy z przedplonu traktują jak ciepłą sypialnię. Co roku zgryzają ok. 10-20 proc. stożków wzrostu rzepaku. Dziki chętnie buchtują w resztkach pożniwnych, pola wyglądają później jak po bombardowaniu. W porównaniu do uprawy płużnej ryją na większej powierzchni, choć płycej – opowiada Marcin Człapa.

Rolnik przyznaje, że brakuje mu pomysłów na skuteczną ochronę upraw, choć jednocześnie nie zamierza z powodu szkód łowieckich wracać do płużnego systemu uprawy roli. Uprawiając bezorkowo, jest na słabszej pozycji w walce ze zwierzyną, ale lepiej radzi sobie z nękającą Wielkopolskę suszą.

– Nie widzę sensu orania każdego hektara, żeby ograniczyć szkody powodowane przez zwierzęta. Wolę częstsze wizyty dzikich zwierząt na polu niż ryzykować brak wschodów i wypadnięcie roślin na całym areale. Orka w ostatnich latach jest u nas wręcz niewykonalna, a jeśli nawet uda się ją wykonać, to próba rozbicia brył i doprawienia gleby kończy się rozpyleniem gleby, czego konsekwencją jest problem z utrzymaniem prawidłowej głębokości siewu, zbiciem gleby po opadach czy burzami piaskowymi – mówi nasz rozmówca.

Duże szkodniki – duże kłopoty

Z podobnym problemem mierzy się Jacek Krzywniak, rolnik z okolic Kędzierzyna-Koźla w woj. opolskim. Swoje pierwsze kroki w uprawie bezorkowej stawiał ponad 10 lat temu, a w sezonie 2014/2015 całkowicie zmienił system uprawy na bezpłużny. Nasz rozmówca gospodaruje na ok. 320 ha zróżnicowanych gleb – od piasków, przez gleby torfowe, po mady. Lokalizacja gospodarstwa, niestety, sprzyja szkodom łowieckim, ponieważ pola znajdują się w pasie między rzeką Odrą a dużym kompleksem leśnym.

Natężenie szkód łowieckich na terenie gospodarstwa od zawsze było bardzo duże, jednak od czasu ustabilizowania gleby po zaprzestaniu uprawy orkowej zwiększyła się presja dzikich zwierząt na moich działkach względem działek ościennych i upraw innych rolników – mówi Jacek Krzywniak.

Największe szkody wynikające z żerowania zwierząt rolnik odnotowuje w uprawach kukurydzy, soi, ale również w międzyplonach ozimych, które w efekcie nie mają szansy „dotrwać” do wiosny i w wystarczającym stopniu ochronić gleby. Z czego, zdaniem rolnika, wynika tak duże zainteresowanie dzikiej zwierzyny bezorkowymi uprawami?

Zauważyłem, że dziki w polu najczęściej szukają białka, a w uprawie bezorkowej w glebie więcej jest dżdżownic, jak również kretów – twierdzi nasz rozmówca.

Z doświadczeń Jacka Krzywniaka wynika, że prawidłowa agrotechnika może być w pewnym stopniu pomocna w staraniach o ochronę upraw. Zdaniem rolnika szczególnie ważny jest staranny siew w nagrzaną glebę, co przyśpieszy wschody roślin. W gospodarstwie sprawdziło się również zastosowanie nawozu siarkowego tuż przed siewem, dzięki czemu udało się ograniczyć buchtowanie dzików na ok. 3 tygodnie.

Rolnik sam sobie winien?

W rozdziale 9 ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,

zatytułowanym „Szkody łowieckie” czytamy: „Odszkodowanie nie przysługuje (…) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych”. Czy uprawa bezorkowa jest traktowana jako naruszenie zasad agrotechnicznych, gdy rolnik stara się o uzyskanie odszkodowania za zniszczone uprawy? Rozmawialiśmy o tym z Rafałem Będkowskim – wykładowcą Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych, biegłym sądowymi i rzeczoznawcą z zakresu szkód łowieckich i rolnictwa, arbitrem Sądu Arbitrażowego Polskiego Związku Łowieckiego. Nasz rozmówca przyznał, że uprawy w systemie bezorkowym są bardziej narażone na szkody. Głównie wynika to z obecności dużej ilości resztek pożniwnych na powierzchni pola. Atrakcyjnym źródłem pokarmu dla dzikich zwierząt są nie tylko same resztki, ale również zimujące w nich szkodniki.

Uprawa bezorkowa może sprzyjać rozwojowi entomofauny, pożytecznych dżdżownic, jak również pędraków czy drutowców, które są atrakcyjnym źródłem pokarmu. Dziki poszukują także gryzoni, których często na polach nieoranych jest więcej, przysmakiem są dla nich noworodki myszy. Norniki z kolei gromadzą głęboko w glebie „magazyny” smakowitych ziaren i nasion – mówi Rafał Będkowski.

Ekspert zaznacza jednocześnie, że przytoczonego wyżej fragmentu treści Prawa łowieckiego nie można traktować jako argumentu przeciwko wypłacaniu odszkodowań rolnikom bezorkowym.

– Konia z rzędem temu, kto zdefiniuje „rażące naruszenie zasad agrotechnicznych”. Pojawiały się tendencje, by w taki sposób traktować uprawę bezorkową. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że uprawa bezorkowa sama w sobie absolutnie nie jest błędem i taki argument łatwo można „zbić” w sądzie. Z błędami i niedbalstwem możemy mieć do czynienia zarówno w uprawie bezpłużnej, jak i tradycyjnej – podkreśla nasz rozmówca.

Najskuteczniejsza ochrona upraw to ta najdroższa

Rafał Będkowski dodaje, że w ochronie upraw przed szkodami łowieckimi najlepsze metody to niestety te najdroższe – czyli wysokie, szczelne ogrodzenia. Repelenty to tylko częściowe rozwiązania, bo zwierzyna szybko się do nich przyzwyczaja. Za dość skuteczne można uznać pewne formy odstraszania dźwiękowego, ale emitowane dźwięki muszą być zróżnicowane, niemonotonne. Żeby ograniczyć szkody łowieckie, za podstawę uważa się prawidłowo prowadzoną gospodarkę łowiecką: zakładanie poletek żerowo-zgryzowych, które dzięki zapewnieniu zwierzynie źródła pokarmu, ograniczą jego poszukiwanie na polach uprawnych; odpowiednią strukturę osobniczą odstrzału, odpowiedni sposób polowań.