Czy susza wpływa na zasolenie gleby?

Bezpośrednią przyczyną wzrostu zasolenia jest oczywiście intensywne nawożenie, jednak bardzo duże znaczenie w postępowaniu tego procesu ma czynnik niwelujący, czyli woda. Zazwyczaj mówiąc o gospodarce wodnej w glebie odnosimy się do wody, jako czynnika bezpośrednio plonotwórczego, jednak woda również odpowiada za wymywanie soli z gleby. W sytuacji gdy gleba jest przesuszana, a woda z niej odparowuje lub, co gorsza, w przypadku gdy podczas opadów woda zamiast wsiąkać w glebę spływa nam z pola, a sole pozostają w glebie powodując wzrost ich stężenia. Najczęściej wzrost zasolenia powodowany jest nadmierną zawartością jonów NO3- i K+, a w dalszej kolejności Na+, Cl- i SO4-. Czyli, najsilniej na zasolenie wpływają aniony azotowe, chlorkowe, siarczanowe i boranowe, następnie kationy sodu, potasu, amonu, glinu, żelaza, jak również kwaśne węglany sodu, potasu i magnezu. Słabszy wpływ wywierają fosforany, zaś wapń może mieć działanie łagodzące. Silniej na zasolenie wpływają aniony niż kationy, co związane jest z ich słabszą sorpcją fizyko-chemiczną.

Susza fizjologiczna

Zasolenie gleby może skutkować powstaniem suszy fizjologicznej dla roślin, co oznacza, że roślinna nie może pobierać wody z otocznia, mimo iż ona się tam znajduje, a jest to spowodowane zbyt niskim potencjałem osmotycznym roztworu glebowego. Główne przeciwdziałania zasoleniu gleby polegają na ograniczonym i racjonalnym nawożeniu oraz zwiększeniu zawartości materii organicznej, szczególnie w przypadku gleb ciężkich, zwięzłych, podatnych na zatrzymywanie soli mineralnych. Dobrym rozwiązaniem, jest stosowanie technologii bezorkowej, połączonej z wgłębną aplikacją nawozu. Odpowiednio dobrany system uprawy bezorkowej przyczyni się do wzrostu zawartości materii organicznej w glebie, a także pozwoli zatrzymać w glebie więcej wody i przez dłuższy okres czasu. Z kolei zastosowanie nawożenia wgłębnego pozwoli na równiejszy rozkład składników w profilu glebowym, przez co składniki mineralne nie będą kumulowane w jednej warstwie gleby, powodując jej zasolenie. Dodatkowo nawozy rozłożone równo w profilu glebowym oraz podane głęboko, tam gdzie znajduje się woda, spowodują że będą one efektywniej pobierane przez rośliny, co z kolei może przyczynić się do redukcji dawki nawozów mineralnych. Przyniesie to korzyść nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale także pozwoli w pewnym stopniu ograniczyć zasolenie gleby.