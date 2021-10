Czy technologia Claydona jest Opti?

Ciekawą propozycję na targach Agro Show 2021 zaprezentowała rolnikom firma Claydon, która przedstawiła cały zestaw maszyn do uprawy bezorkowej. Swoją technologię nazwała Opti-Till.

Technologia Opti-Till, zaprezentowana przez Claydona, składa się z trzech maszyn. Pierwsza z nich to zgrzebło do słomy Straw Harrow, które ma za zadanie wytrząsnąć ze słomy nasiona, rozprowadzić słomę oraz sprawić, by miała ona kontakt z glebą. Druga to brona łopatkowa, która wyrywa kęsy gleby i wyrzuca je razem ze słomą w górę. Całość spada, lecz zgodnie ze swoją gęstością, dzięki czemu duża ilość resztek pożniwnych znajduje się na powierzchni gleby. Trzecią maszyną jest siewnik Claydon Hybrid - maszyna pracująca w technologii pasowej.

Obejrzyjcie nagranie, na którym udało się zaprezentować wszystkie trzy maszyny, wchodzące w skład technologii uprawy firmy Claydon.