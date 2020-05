Czy to koniec kłopotów firmy Rabe?

Jeszcze na początku tego roku wydawało się, że już nic nie jest w stanie uratować firmy Rabe, przed bankructwem. Jednak po raz kolejny okazało się, że życie jest nieprzewidywalne.

Rabe to firma z ponad 130 letnią tradycją. Jej początki sięgają roku 1889, kiedy to kowal Johan Friedrich Klausing rozpoczął w swej kuźni produkcję pługów i różnych narzędzi uprawowych w Rabber niedaleko Bad Essen. W kolejnych latach firma zajęła się produkcją maszyn do uprawy buraków oraz kultywatorów zębowych. W 1936 roku dwaj synowie Johana, nie mogąc dojść do porozumienia, rozdzielili swe drogi biznesowe. Natomiast w roku 1980 jeden z braci przejął z powrotem macierzysty zakład i tak wszystko rozpoczęło się na nowo. W roku 1989 Rabewerk, bo taką nazwę nosiła wtedy firma, rozpoczęła produkcję siewników zbożowych, a w roku 1992 firma zakupiła zakład produkcyjny w Bernburgu w byłych Niemczech Wschodnich. W roku 2006 firmę Rabewerk zakupiła rodzina Egerland-Rau i wkrótce po tym ogłosiła upadłość. Natomiast w roku 2011 firma została sprzedana francuskiej grupie Gregoire Besson, by w 2015 przyłączyć się do marki Souchu Pinet.

Firma w międzyczasie zmieniła nazwę na Rabe i oferowała rolnikom pługi, brony talerzowe, kultywatory, siewniki mechaniczne oraz agregaty do uprawy pasowej. W ofercie miała również rozsiewacze nawozów, które produkowała dla niej firma Sulky. Marka cieszyła się uznaniem rolników w Europie, a zwłaszcza na terenie Niemiec. Jednak na bardzo konkurencyjnym rynku maszyn rolniczych firma nie radziła sobie zbyt dobrze i w lutym 2020 ogłosiła bankructwo. Zamknięcie fabryki miało nastąpić pod koniec maja tego roku.

Dotychczasowy właściciel firmy Rabe, francuski producent maszyn Gregoire Besson postanowił skoncentrować się na rozwijaniu własnej marki i produktów. Sprzedaż niebieskich maszyn poprzez Gregoire Besson zakończyła się dnia 1 kwietnia 2020.

Niespodziewanie jednak do gry wkroczył niemiecko-chiński holding ZWL Holding Gmbh, na którego czele stoi Leo Wang. Firma nabyła zarówno nieruchomości należące do marki Rabe oraz samą markę i wszelkie prawa z nią związane. Obecnie jest jeszcze niewiele informacji dotyczących dalszych planów firmy ZWL wobec marki Rabe. Jednak jedna informacja wydaje się być pewna, fabryka w Bad Essen już wkrótce powinna ruszyć z produkcją.

Miejmy nadzieję, że to oznacza koniec kłopotów i powrót tej cieszącej się, także wśród polskich rolników, dużą renomą marki na rynek.