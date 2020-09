Dlaczego rolnictwo regeneracyjne jest tak ważne?

Rolnictwo regeneracyjne to system zasad i praktyk rolniczych, który zwiększa bioróżnorodność, wzbogaca glebę, poprawia stan wód i ulepsza usługi ekosystemowe. Kilka ciekawych danych, dlaczego warto wprowadzać te praktyki na polach, pojawiło się na portalu The Guardian.

Rolnictwo regeneracyjne promuje ekologię, agroekologię, gospodarkę holistyczną i agroleśnictwo. Gospodarstwa traktowane są tu jako indywidualne ekosystemy, które można prowadzić tak, aby działały w harmonii z naturą. Jego celem jest m.in. poprawa stanu gleby i zmniejszenie śladu węglowego. W metodach tych chodzi o pobranie węgla z atmosfery i magazynowania go w glebie, co może przyczynić się do spowolnienia zmian klimatycznych.

Chodzi więc o to, żeby zmienić obecne, zdegradowane ekosystemy i przywrócić im odporność, ponieważ coraz częściej obserwuje się niesprzyjający dla rolnictwa zmieniający się klimat, ubożenie różnorodności czy degradację gleby. Te zagadnienia poruszał m.in. Matthieu Archambeaud, podczas ubiegłorocznej konferencji Farmera.

Dlaczego zatem rolnictwo regeneracyjne jest tak ważne? Wskazują na to dane przytoczone na portalu The Guardian:

50-70% węgla organicznego zmagazynowanego w glebie zostało utracone w wyniku jej uprawy. Wzrost zawartości węgla w glebach Ziemi o 2% mógłby zrównoważyć wszystkie emisje gazów cieplarnianych.