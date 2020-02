Dlaczego rolnik jest szczęśliwy?

W zdrowej glebie znajdują się drobnoustroje, które działają jak środki przeciwdepresyjne. A zatem stwierdzenie, że rolnik, który przebywa na polu czuje się szczęśliwy, nie jest przypadkiem!





Badania opublikowane w Neuroscience wskazują, że w zdrowej glebie znajdują się drobnoustroje glebowe, które mają podobny wpływ na mózg jak prozac, ale bez negatywnych skutków ubocznych i możliwości uzależnienia. A zatem praca związana z glebą może sprawić, że czujemy się zdrowsi i szczęśliwsi!

Jakie bakterie znajdują się w glebie?

Stwierdzono, że bakteria glebowa Mycobacterium vaccae wywołuje podobny wpływ na neurony w mózgu, jak prozac. Drobnoustroje te powodują wzrost poziomu cytokin, co prowadzi do produkcji większej ilości serotoniny. To właśnie ona sprawia, że ​​czujemy się zrelaksowani, a jej brak wiąże się ze stanami depresyjnymi i poczuciem lęku czy nieszczęścia.

Niektóre badania na pacjentach z rakiem wykazały lepszą jakość życia i mniejszy stres, gdy pacjenci otrzymywali prątki Vaccae. Były one też wstrzykiwane i podawane z pokarmem szczurom, a naukowcy zauważyli, że zwierzęta te miały lepsze zdolności poznawcze, niższy stres i lepszą koncentrację, a efekty utrzymywały się przez 3 tygodnie. Bakterie były też badane pod kątem poprawy funkcji poznawczych, choroby Crohna, a nawet reumatoidalnego zapalenia stawów.

Rolnicy mają częsty kontakt z glebą i niejednokrotnie mówią, że praca na polu sprawia, że czują się szczęśliwsi. Dobrze jest wiedzieć, że w tej glebie znajduje się coś, co dodaje im jeszcze więcej radości.