Dni pola IGP po raz trzeci

Już po raz trzeci firma IGP Polska zaprezentowała swoje odmiany zbóż ozimych, jarych oraz rzepaku ozimego. Tradycyjnie poletka zostały założone w Małocinie k. Nakła nad Notecią w woj. kujawsko-pomorskim, w gospodarstwie pana Gwidona Bembnisty.

Tegoroczne Dni Pola IGP odwiedziło około 90 rolników zainteresowanych wprowadzeniem nowych odmian do swoich gospodarstw. Spotkanie otworzył Krzysztof Piłat z IGP Polska, który podkreślił, że nowe odmiany to postęp oraz większe plony w gospodarstwach rolników. Przypomniał także, że wszystkie odmiany oferowane przez IGP w Polsce są testowane w warunkach polskiego klimatu i gleb. Wszystko po to, by rolnicy mieli do nich zaufanie i pewność, że nie zawiodą w plonowaniu. Jeśli chodzi o prezentowane odmiany zbóż i rzepaków, to trzeba zauważyć, że w Małocinie, gdzie zostały zlokalizowane poletka, opady w maju wynosiły zaledwie 25 mm. Rośliny, nie miały więc zbyt dobrych warunków wzrostu, lecz pomimo tego były w dobrej kondycji. Krzysztof Piłat zaprosił również rolników na jesienne dni pola, na których będzie prezentowana kolekcja odmian kukurydzy.

Rzepaki ozime IGP

Na poletkach zostało zaprezentowanych pięć odmian rzepaku ozimego. Tatiana to odmiana wczesnokwitnąca o dobrej gospodarce wodnej, przydatna do uprawy pasowej. Broadway odmiana szczególnie przydatna na gleby mozaikowe o wczesnym terminie kwitnienia. Z kolei odmiana Elevation jest selekcjonowana pod kątem długości łuszczyn, w efekcie są one 20 % dłuższe niż w pozostałych odmianach. Harvey sprawdzi się doskonale we wczesnym terminie siewu i na glebach mozaikowatych.

Zboża ozime

Na kolejnym polu można było obejrzeć odmiany zbóż ozimy. Jeśli chodzi o jęczmień ozimy , to zaprezentowane zostały odmiany sześciorzędowe: Azrah, Kaylin, Melia,Yukon oraz dwurzędowe: Sandra i Padura. Wszystkie są dostosowane do polskich warunków klimatycznych (odporność na wymarzanie) oraz glebowych (duża mozaikowatość).

Na poletkach znalazły się także odmiany pszenżyta ozimego: Vivaldi, Ozean i Tantris. Wszystkie charakteryzują się krótką słomą, dobrą zdrowotnością i odpornością na choroby fuzaryjne. Nie zabrakło także żyta, które było reprezentowane przez nową odmianę Elias, która jest dopiero reprodukowana w Polsce.

Pszenice ozime klasyczne były reprezentowane przez odmiany: Pep, Argument, Apostel, Moschus, Julia i Turandot. Apostel wyróżnia się przydatnością do późnych siewów oraz do uprawy w monokulturze lub po kukurydzy ziarnowej. Odmiana ta była również najwyżej plonującą odmianą w badaniach Coboru w roku 2017. Z kolei Moschus - odmiana o najwyższej jakości ziarna - dostała najwyższe noty w kategorii zawartość białka, liczby opadania i wskaźnika sedymentacji.

Na poletkach nie mogło zabraknąć pszenic ościstych, które są specjalnością firmy. Zaprezentowano odmianę Ribbeck, która doskonale sprawdza się na słabych glebach i bardzo wcześnie się kłosi. Nowością była odmiana Foxx, która jako pierwsza pszenica oścista jakościowa została zarejestrowane w Niemczech. Pokazano również odmianę Annie, która jest polecana do intensywnej uprawy - w ubiegłym roku w Czechach plonowała na poziomie 11,5 t/ha - oraz Emotion wyróżniającą się wysoką zdrowotnością i odpornością na choroby.