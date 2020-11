Dodatkowe koła chronią glebę przed ugniataniem

Nadmierne ugniatanie gleby to problem nowoczesnego rolnictwa. Coraz większe i zarazem cięższe maszyny wywołują większy nacisk na glebę. Część rolników stara się temu przeciwdziałać, a jednym z nich jest rolnik-konstruktor z Zamojszczyzny - Wiesław Gryn.

W warsztacie Pana Wiesława powstało wiele konstrukcji maszyn, których nie powstydziłby się niejeden renomowany producent maszyn rolniczych. Kilka lat temu rolnik własnoręcznie zbudował wóz przeładowczy. Wyposażył go w szerokie ogumienie, to początkowo wystarczało, gdyż wóz miał ładowność około 15 t. Jednak wraz z powiększaniem się gospodarstwa rosły także jego możliwości, by ostatecznie mógł on załadować na siebie 25 t nasion. Wtedy jak mówi Gryn okazało się, że nawet szerokie opony zastosowane w maszynie, nie chroniły gleby przed nadmiernym ugniataniem, kiedy wóz poruszał się po polu.

Rolnik postanowił więc zmodernizować swoją konstrukcję i w tylnej części wozu pomiędzy kołami, na których porusza się maszyna zamontował dwa dodatkowe koła o rozmiarze 500/60-22,5. Z przodu są one zamontowane do głównej osi maszyny w ten sposób, że całe ich zawieszenie może poruszać się w płaszczyźnie góra-dół. Sama oś z kołami jest zamontowana w stosunku do głównego zawieszenia wahliwie tak, aby koła mogły również pracować na boki.

Z tyłu całość jest amortyzowana poprzez dwie poduszki pneumatyczne pochodzące z samochodu ciężarowego. Siłę z jaką oddziałują poduszki na podłoże może ustawiać poprzez regulację śruby, która jednocześnie stanowi swego rodzaju ogranicznik. Rolnik podkreśla, że dodatkowe koła nie mogą przejmować większości wagi wozu przeładowczego, gdyż same wtedy tworzą koleiny, poza tym mogą one w takiej sytuacji ulec uszkodzeniu, gdyż nie są przystosowane do takich obciążeń. Jak mówi rolnik- konstruktor, dzięki takiemu rozwiązaniu ciężar wozu równomierniej rozkłada się na glebę, nie powodując jej uszkodzeń i ograniczając nadmierne jej ugniatanie. Dodatkowo operator może bez obawy zjechać ze ścieżki technologicznej, gdy zajdzie potrzeba odbioru zboża spod kombajnu.