DSV: Seradela na poletkach

W tym roku w Spytkówkach na poletkach z mieszankami roślin poplonowych oferowanych przez DSV pojawiła się seradela.

Tradycyjne już podczas Dni Pola organizowanych w Stacji Doświadczalno-Hodowlanej w Spytkówkach przez firmy Saaten-Union, Rapool oraz DSV na poletkach zostały zaprezentowane mieszanki roślin poplonowych oferowanych przez ostatnią z wymienionych firm. Zaprezentował je Jerzy Trościanko z DSV Polska, który podkreślił, że w tym roku przebieg pogody wiosną nie były zbyt łaskawe dla roślin. Dodał także, że mieszanki poplonowe siane w tak wczesnym terminie. Na poletkach zostały one bowiem wysiane 6 kwietnia nie rozwijają się tak jak jak powinny rozwijać się mieszanki wysiewane w terminach lipcowych czy sierpniowych. Ma na to wpływ zarówno temperatura jak i długość dnia.

Jeśli chodzi o nawożenie to jesienią zostało zastosowane: 54 kg P2O5, 90 kg K20 oraz 27 kg MgO. Wiosną zostały zasilone jedną dawką azotu w ilości 30 kg N/ha w formie saletry amonowej.

Rzepak w towarzystwie

Po raz pierwszy można było na poletkach firmy DSV zobaczyć poletko z rzepakiem zasianym razem z mieszanką poplonową. Rzepak został wysiany w normalnej obsadzie i w tym samym czasie została wysiana mieszanka poplonowa TerraLife BrassicaPro w ilości 15 kg/ha, która została wprowadzona na rynek w ubiegłym roku. Składa się ona z nasion seradeli, koniczyny aleksandryjskiej, koniczyny perskiej, łubinu gorzkiego, lnu oleistego oraz ramtilu. Warto zauważyć, że bobowate w jej składzie to aż 77 proc. Odchwaszczanie całej plantacji można wykonać połową dawki herbicydu Butisan Duo. Taki sposób siewu nie jest zalecany na polach z dużą presją chwastów. O szczegółach tego rozwiązania możecie się dowiedzieć z artykułu poniżej.

Koniczyna piasków

Na jednym z poletek można było zobaczyć seradelę zwaną też koniczyną piasków. Jest to roślina jednoroczna, należąca do rodziny bobowatych drobnonasiennych. Przywędrowała do nas z półwyspu iberyjskiego. Cechują ją niewielkie wymagania glebowe, a dodatkowo potrafi korzystać z rosy i mgły, dzięki specyficznym liściom pokrytym delikatnymi włoskami, które zatrzymują wodę. Jest to także roślina wzbogacająca glebę w azot, niektóre z badań mówią nawet o 120 kg N pozostawionych w glebie dla rośliny następczej, chociaż jest to wartość uzyskiwana raczej przy uprawie na nasiona.

Kiedyś kto sobie wyobrażał, żeby żyto siać i żeby nie było tam wsiewki seradeli. To typowa wsiewka na słabych glebach, która reperowała te gleby, która dawała pożywienie do jesieni krowom pasącym się na tego typu rżyskach - podkreślał znaczenie tej rośliny Jerzy Trościanko z DSV

Szeroka gama mieszanek poplonowych

Oczywiście na poletkach nie mogło zabraknąć tego z czego słynie firma DSV, czyli mieszanek roślin poplonowych, w tym jednej nowości i od niej zaczniemy.

SolanumPro - to nowa mieszanka przeznaczona do siewu współrzędnego z ziemniakiem. Zasiewa się ją podczas obredlania, nasiona spadają pomiędzy redliny i tam wyrastając zacieniają je i poprawiają strukturę gleby. Ich obecność poprawia strukturę gleby oraz zacienia redlice i stabilizuje w nich temperaturę. Mieszanka składa się miedzy innymi z wyki jarej, koniczyny perskiej, lnu oleistego , życicy trwałej i ramtillu.

WarmSeason - mieszanka przeznaczona do siewu letniego po wcześnie zabranych zbożach. Rośliny wchodzące w jej skład dobrze tolerują ciepłe warunki i mają długi wzrost wegetatywny. W czasie wzrostu nie wykształcają nasion. Dodatkowo wczesny siew zapewnia silny wzrost korzeni, co poprawia strukturę gleby. w jej skład wchodzą: len oleisty, ramtil, sorgo, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, kapusta abisyńska

AquaPro - polecana w płodozmianach z rzepakiem, bowiem w jej składzie nie znajdziemy roślin bobowatych i krzyżowych. Ma ona za zadanie zabezpieczać azot i inne składniki odżywcze przed wypłukaniem. Szybko tworzy dużą ilość biomasy i dobrze tłumi chwasty.

N-fixx - polecana dla gospodarstw mających duży udział zbóż w płodozmianie dla jego przełamania. Każde 10 cm części nadziemnej tej mieszanki dostarcza około 12 kg N do gleby. W jej składzie 80 proc. roślin stanowią rośliny motylkowe.

SoilProtect - Mieszanka częściowo zimująca. Jej główne zadanie to produkcja dużej ilości biomasy, kumulacja azotu oraz okrycie gleby, które ma chronić ją przed erozją i poprawić jej aktywność biologiczną. W jej skład wchodzi: życica trwała, babka lancetowata, len oleisty, koniczyna inkarnatka, wyka ozima, koniczyna szwedzka. Może być jako samoistny poplon lub jako składnik mieszanek lub międzyplonów

BrassicaPro - mieszanka dedykowana do uprawy współrzędnej z rzepakiem ozimym. W jej skład wchodzi seradela, len oleisty, koniczyna aleksandryjska, koniczyna perska, łubin. Ma dostarczać roślinom rzepaku azot. Mieszankę zasianą z rzepakiem można odchwaszczać połową dawki Butisanu.

Pożytek dla pszczół - spełnia wymagania stawiane dla dla mieszanek miododajnych. W jej skład wchodzą rośliny kwitnące, przy czym skład mieszanki jest tak przemyślany, żeby na polu, gdzie będzie zasiana, jak najdłużej kwitły kwiaty. Wszystko po to, by pszczoły mogły jak najdłużej z niego korzystać.

100 lat historii

W tym roku firma DSV obchodziła 100 lecie swojej działalności. Firma powstała w roku 1923 w Gorzowie pod nazwą Deutsche Saatveredelung. Po wojnie została ponownie założona w mieście Lippstadt. Jeśli chodzi o oddział Polski to świętował on w tym roku 25 lecie istnienia. Obecnie firma DSV to dziewięć stacji hodowli roślin, poletka hodowlane mają obszar 1200 ha a plantacje nasienne zajmują 50 000 ha.

