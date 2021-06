Duże ekologiczne gospodarstwo oskarżane o… bycie nieekologicznym

Czy rolnictwo ekologiczne może okazać się szkodliwe dla środowiska? Zdaniem części naukowców jest to niewykluczone, czego przykładem stała się ostatnio duża ekologiczna farma Gunsmoke Farms w Stanach Zjednoczonych, której zarzuca się degradację gleby.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ostatnimi czasy wśród wielu dużych korporacji powszechne stało się składanie deklaracji dotyczących wprowadzenia praktyk przyjaznych środowisku. Z jednej strony są to cele szczytne i niebywale potrzebne, z drugiej strony często takie zabiegi to jedynie „greenwashing”, czyli sprawianie złudnego wrażenia, że produkt i wytwarzające go przedsiębiorstwo są „zgodne z naturą”.

Międzynarodowa korporacja General Mills, której częścią są m.in. marki Cheerios i Haagen-Dazs, współpracuje z gospodarstwem rolnym Gunsmoke Farms o powierzchni prawie 14 tysięcy hektarów. W 2018 firma General Mills ogłosiła, że położona w Południowej Dakocie farma będzie produkować żywność w systemie ekologicznym, jednocześnie stając się centrum edukacji na temat tego systemu rolnictwa. Jak relacjonuje portal npr.org, od tego momentu coraz częściej podnoszą się głosy sąsiadujących z Gunsmoke Farms rolników oraz naukowców, mówiące o tym, że farma przynosi środowisku więcej szkody, niż korzyści.

Wśród krytyków jest gleboznawca z Uniwersytetu Stanowego Dakoty Południowej, Dwayne Beck, który do projektu nastawiony był sceptycznie od samego początku. -Wizja ogromnej ekologicznej farmy przeraziła mnie, bo zwykle w takich gospodarstwach rolę uprawia się intensywnie, płużnie, co jest ryzykowne dla stanu gleb. W rolnictwie ekologicznym orka jest podstawowym sposobem ograniczania zachwaszczenia, ale jednocześnie wpływa destrukcyjnie na strukturę gleby. Jest to szczególnym zagrożeniem w Dakocie Południowej, gdzie przeważają gleby wytworzone z glin lodowcowych. -Jeżeli w jakikolwiek mechaniczny sposób wzruszysz taką glebę, nic nie wiąże jej cząstek. Zwyczajnie zmienia się w proszek, zbierany wraz z wiatrem czy deszczem – mówi Beck. Silna erozja gleby i następujące później burze piaskowe doprowadzały w tym rejonie nierzadko do wypadków drogowych, gdyż zasypywani piaskiem kierowcy nie byli w stanie dostrzec innych samochodów. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, odkąd rolnicy zaczęli masowo zmieniać system uprawy na technologie bezorkowe, przede wszystkim no-till, ten problem przestał być tak dokuczliwy jak w przeszłości.

Niemniej w systemach bezorkowych walka z chwastami w dużym stopniu opiera się na stosowaniu herbicydów, a te w rolnictwie ekologicznym są niedozwolone. Gospodarstwu Gunsmoke Farms pozostała zatem orka olbrzymich połaci pól uprawnych, by przygotować je pod zasiew grochu oraz pszenicy. Na skutki nie trzeba było długo czekać – w przydrożnych rowach znów pojawiły się piaskowe zaspy, a wiejskie drogi znikają w brązowej chmurze pyłu. Ruth Beck, specjalistka w dziedzinie agronomii z Uniwersytetu Stanowego Dakoty Południowej, twierdzi, że ekologiczna uprawa roślin na dużą skalę na terenie półpustynnym należy do trudnych wyzwań. Według Ruth Beck w przypadku korporacji General Mills „środowiskowy marketing” i oczekiwania konsumentów wyprzedzają realne możliwości farmerów.

Firma General Mills wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że przemiana Gunsmoke Farms w tętniący życiem, bogaty ekosystem to „daleka podróż” i obiecała wzmożenie wysiłków w kierunku zminimalizowania erozji i poprawy stanu gleby.