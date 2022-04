Dziób, redlica, lemieszyk - przegląd Giełda Rolna

Część rolników prowadzi już wiosenną uprawę gleby od kilku czy nawet kilkunastu dni, część jeszcze nie wyjechała w pole. Łączy ich jedno, będą w najbliższej przyszłości zmuszeniu zakupić elementy robocze do swoich maszyn.

Przyjrzeliśmy się więc jak wygląda dostępność elementów roboczych do kultywatorów do uprawy bezorkowej na Giełdzie Rolnej. Szukacie ich pod nazwami: dziób, redlica, podcinacz, spulchniacz, lemieszyk, a i tak pewnie to nie wszystkie nazwy. Ofert jest kilkaset każdy znajdzie coś do swego kultywatora.

Jedno z ogłoszeń oferuje dziób dwuotworowy agregatu podorywkowego o szerokości 12cm. Przeznaczony jest on do montażu w kultywatorach Kos produkowanych przez grudziądzką Unię. Jak informuje ogłoszenie, część jest wykonana ze stali borowej z węglikiem II gatunku. Widoczne są dodatkowe napawania z trudno ścieralnego materiału tuż nad węglikiem i wokół śrub mocujących, to ostatnie wzmocnienie zapobiega przedwczesnemu zużyciu śrub mocujących. Cena za jeden element wynosi 125,71 zł brutto.

Kolejne ogłoszenie to tym razem redlica do agregatu szwedzkiej firmy Vaderstad, pasująca z pewnością do modelu Cultus. Jej producentem jest firma Waryński. Sama redlica jest z węglikiem wolframu i ma szerokość roboczą wynoszącą 8 cm. Jej cena to 186,15 zł brutto za sztukę.

Jeden ze sprzedawców z wielkopolski w swoim ogłoszeniu zaoferował na Giełdzie Rolnej uniwersalne redlice zwane przez użytkowników sercówkami. Nie są one w żaden sposób wzmacniane, za to posiadają dwa otwory mocujące. Jeden z nich jest podłużny, dzięki czemu można je dopasować do słupic różnych producentów. Są tanie bowiem jedna sztuka kosztuje zaledwie 62 zł brutto jednak niezbyt nadają się do głębokiej uprawy, gdyż generują przy tym spory opór. Po zużyciu jednej ze stron można je obrócić i pracować dalej drugą częścią redlicy.

Zużyciu w kultywatorach podlegają także podcinacze boczne. Jeśli poszukujemy takiego elementu do kultywatora Horsch to bez trudu znajdziemy ogłoszenie oferujące taką część. Oferowane są lewe i prawe podcinacze tzw. szerokie o szerokości 17 cm wyposażone w dwie pary otworów mocujących. Pozwala to na przestawianie lemieszyków względem elementu roboczego w górę i w dół. Dzięki czemu możemy jeśli zamontujemy je na górne otwory uzyskamy lepszy efekt podcięcia, natomiast jeśli opuścimy na dolne to nakładka będzie pracować głębiej niż podcinacze. Cena jednej sztuki to 72 zł brutto.