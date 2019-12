Erozja wodna gleby - sprawdź sprawność gleby

Gleba to największy reaktor na świecie. W zależności od jej struktury oraz kondycji biologicznej może w większym lub mniejszym stopniu pełnić rolę swoistego filtra. Test butelkowy może, zobrazować nam jaką sprawność ma nasz „filtr”, jednocześnie dając odpowiedź, jak bardzo nasza gleba narażona jest na działanie erozji wodnej.

Jeśli umieścimy porcję gleby w szklanej kolumnie, bądź też najprościej w plastikowej butelce, a następnie zalejemy ją brudną wodą, to na dole wycieknie woda o wiele czystsza od tej, którą wlaliśmy. Jednak warunkiem, jest odpowiednia sprawność gleby. Inaczej mówiąc, gleba jest pewnego rodzaju reaktorem. Może usuwać z wody nie tylko zanieczyszczenia fizyczne, ale także chemiczne oraz biologiczne.

Skuteczność filtrowania wody, w głównej mierze zależna jest od rodzaju porów występujących w glebie. Pory zbyt małe nie pozwolą wodzie przenikać przez glebę, natomiast zbyt duże nie będą w stanie oczyścić przesiąkającej wody. Najlepiej, gdy w glebie występują różne rodzaje porów glebowych, w odpowiednich stosunkach, dlatego trzeba przykładać dużą uwagę do sposobu uprawy, aby nie naruszać jej naturalnego układu. Drobniejsze pory będą w stanie zatrzymać zanieczyszczenia fizyczne, natomiast pory o większej średnicy umożliwią przenikanie wody w głąb gleby.

Ponadto gleba jest największym reaktorem chemiczny na świecie. Gleba posiadająca ujemny ładunek (-), jest w stanie przyciągać dodatnio naładowane cząsteczki (+), znajdujące się w wodzie. W ten sposób m.in. jony wapnia, magnezu i potasu trafiają z wody do kompleksu sorpcyjnego. Gleba pełni także rolę największego na świecie bioreaktora. Znajdujące się w glebie bakterie i grzyby przetwarzają i rozkładają substancje chemiczne. Szczególnie, zależny od reaktora gruntowego, jest cykl azotowy. Drobnoustroje znajdujące się w glebie, przekształcają organiczne formy azotu w jony amonowe, które następnie w procesie nitryfikacji, są przekształcane do azotanów. Następnie część azotu pobierana jest przez rośliny, a pozostała część jest uwalniana w procesie denitryfikacji do atmosfery. Podobne procesy zachodzą wobec zanieczyszczeń organicznych, z których pozostaje ostatecznie dwutlenek węgla i woda.

Źródło: Soilsmatter.