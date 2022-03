Feldwind - czy to nowa marka na polskim rynku?

Podczas targów Agrotech 2022 na stoisku firmy Wanicki Agro wystawione były maszyny oznaczone logiem Feldwind. Sprawdźcie, czego dowiedzieliśmy się na temat tej marki o nieznanej dotąd nazwie.

Ta marka po raz pierwszy została zaprezentowana na targach Agrotech i tak naprawdę niewiele o niej wiadomo, chociaż jedno ze zdjęć jest pewną wskazówką dotyczącą korzeni prezentowanych maszyn. Maszyny znajdujące się na na stoisku wchodziły w skład dwóch zestawów do uprawy bezorkowej.

Pierwszy zestaw to zbiornik jednokomorowy zbiornik przedni TF 1, przeznaczony w tym konkretnym przypadku do dozowania nawozów. Został on podłączony do kultywatora bezorkowego Feldwind AS 4.0. Jest to maszyna składana hydraulicznie, z zębami wyposażonymi w sprężynowe zabezpieczenie przeciążeniowe. Rozstaw zębów wynosi 30 cm. Na kultywatorze została nabudowana głowica rozdzielająca, jej przewody dozujące zostały doprowadzone za każdą z łap. W ten sposób kultywator umożliwia nawożenie wgłębne gleby.

Drugi zestaw składał się z przedniego wału mulczującego DSC 3.0 o szerokości 3 metrów. Za ciągnikiem natomiast znalazła się krótka brona talerzowa HD 3.0 o szerokości 3 m z nabudowany siewnikiem do poplonów. Została ona także wyposażona w wał kątownikowy.

Na tę chwilę to w zasadzie wszystko co wiadomo o tych ciemnozielonych maszynach, gdyż na próżno było szukać na nich jakiejkolwiek tabliczki znamionowej. Maszyny zostały wykonane bardzo starannie, całe oświetlenie w jakie zostały wyposażone to światła typu LED. Na ostatnim zdjęciu pewien trop, który uchwycił aparat, a my ze swojej strony wrócimy do tematu i spróbujemy wyjaśnić, kto kryje się za tą nową marką.