Fenix G oficjalnie w ofercie Unii

Polska firma Unia wprowadziła właśnie do swojej oferty siewnik Fenix G, który znajdzie zastosowanie w podsiewie użytków zielonych.

Pierwsza wersję siewnika Fenix G 1000/3 Unia zaprezentowała w roku 2019 na targach Agritechnika w Hanowerze. Naszą relację możecie przeczytać klikając tu. Jednak w seryjnej sprzedaży u dilerów firmy siewnik jest dostępny dopiero od roku 2021.

Fenix G to maszyna zawieszana, dostępna w jednej szerokości roboczej wynoszącej 3 m. Do pracy z nią wymagany jest wg. producenta ciągnik o mocy 140 KM. Jeśli chodzi o ciężar to maszyna w wersji standardowej waży 2530 kg ale można do niej dołożyć dodatkowe obciążniki i wtedy jej masa wzrasta do prawie trzech ton. Zbiornik na nasiona ma pojemność 1000 litrów i jest wyposażony w aparat wysiewający FX. Doskonale radzi on sobie zarówno z wysiewem nasion roślin drobno jak i grubonasiennych. Bez wymiany wałków może wysiewać nasiona w ilości od 1,8 do 400 kg/ha. Aparat wysiewający jest napędzany mechanicznie od koła ostrogowego, które wystaje podczas pracy z lewej strony maszyny. Na czas transportu koło chowa się w obrysie maszyny. W opcji można zamówić napęd elektryczny aparatu. Nasiona, wysiane przez aparat wysiewający są transportowane pneumatycznie do głowicy rozdzielającej. Napęd wentylatora jest hydrauliczny i wymaga od hydrauliki ciągnika 70 l oleju na minutę. Poprzez zmianę ilości przepływu oleju można regulować ilość powietrza którą dozuje kultywator tak aby dopasować ją do aktualnie wysiewanego rodzaju nasion. Cała rura wysiewająca oraz głowica rozdzielająca są umieszczone w środku zbiornika nasiennego. Nasiona opuszczające głowicę mają więc krótką drogę do redlic wysiewających. Oczywiście cały zbiornik posiada plandekę, a nad wysiewem czuwa sterownik Basic Seed, który informuje o stanie pracy siewnika. Bardziej zaawansowany sterownik Drill Control jest dostępny jako wyposażenie opcjonalne.

Fenix G jest wyposażony w 32 redlice jednotalerzowe o minimalnym nacisku na glebę wynoszącym 90 kg. Redlice są zamontowane w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 60 cm. Rozstaw rzędów wynosi 9 cm. Talerz redlicy ma średnicę 40,5 cm, jest wykonany ze stali borowej. Aby lepiej nacinać darń jest karbowany i zaostrzony. Jest on umieszczony pod kątem do kierunku jazdy, dzięki czemu po nacięciu gleby otwiera ją robiąc bruzdę siewną. Redlica umieszczona za talerzem odkłada w nią wysiewane nasiona. Uchwyt trzymający redlicę jest zabezpieczony przed przeciążeniem poprzez amortyzatory gumowe znajdujące się pomiędzy ramą, a obejmą którą jest do niej przykręcony. Maksymalna głębokość siewu redlicy wynosi 7cm, trawy wysiewane są na około 3 cm. Piasty talerzy są wyposażone w bezobsługowe łożyska stożkowe. Regulacji głębokości siewu dokonuje się poprzez podniesienie lub opuszczenie całej sekcji wysiewającej przy użyciu śrub rzymskich umieszczonych po obu stronach maszyny.

Wał pryzmatyczny

Za sekcją wysiewającą znajduje się wał pryzmatyczny. Ma on za zadanie zamknąć bruzdę siewną oraz utrzymać ustawioną głębokość siewu. Wał ten składa się dwóch rodzajów pierścieni żeliwnych o dwóch średnicach. Mają one kształt przypominający owcze raciczki. Pierścień mniejszy ma średnicę 45 cm i jest zamontowany na osi wału na stałe. Natomiast drugi pierścień jest większy ma bowiem średnicę 50 cmi porusza się po wewnętrznej stronie mniejszego pierścienia. Dzięki takiej konstrukcji wał się nie oblepia i zapewnia bardzo dobre kopiowanie terenu. Natomiast w przypadku pracy na gruntach uprawnych taki wał bardzo dobrze kruszy wszelkiego rodzaju bryły.

Cena siewnika Fenix G 1000/3 w wersji podstawowej wynosi 86,5 tys. zł netto. W opcji można także zamówić hydraulicznie stawiane do pionu znaczniki. Mam nadzieję, że konstrukcja tego siewnika umożliwi również siew bezpośredni zbóż w ściernisko lub żywe rośliny poplonowe.

