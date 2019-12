FieldView Cab i FieldView Climate - wsparcie IT dla rolnika

Często rolnicy, chcąc osiągać najlepsze wyniki w gospodarstwie przeprowadzają na swoich polach różne doświadczenia. Popularną praktyką jest również uprawa kilku odmian danej rośliny w celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia bądź zniszczenia uprawy przez różne czynniki. To wszystko wymaga jednak odpowiedniego zaplanowania, wykonania oraz gromadzenia informacji. Z pomocą rolnikowi przychodzą dziś, przeróżne technologie IT.

Technologie IT pozwalają zaplanowanie zasiewów z poziomu komputera, biorąc pod uwagę podział na odmiany, czy też warunki glebowe, a następnie wykorzystanie przygotowanych informacji do zarządzania przystosowaną do tego maszyną. Najbardziej zaawansowane technologie pozwalają na indywidualne napędzanie pojedynczych sekcji, dzięki czemu każda sekcja może wysiewać inną odmianę, bądź też przyjąć inną normę wysiewu. Takie technologie są już dostępne także na polskim rynku.

Przykładem aplikacji, która pomaga w zarządzaniu danymi jest produkt FieldView Cab oraz oraz FieldView Climate, wykorzystywane przez amerykańskiego farmera Henrego Buella. Im więcej warstw informacji Buell wprowadza do bazy danych, tym więcej analiz może wykonać. FieldView jest produktem The Climate Corporation.

„Używam FieldView od dłuższego czasu” - mówi rolnik. „Pomogło mi się wiele nauczyć, ponieważ mogę łatwo porównywać hybrydy, odmiany, a także praktyki produkcyjne”.

Rolnik używa aplikacji podczas siewu, oprysków, a także zbiorów. System dostarcza mu także informacji pogodowych. Działanie systemu opiera się na przekazywaniu informacji bezpośrednio z urządzenia do chmury, w której są przechowywane. Dzięki temu rolnik ma dostęp do danych zarówno w terenie, jak i w biurze. Z pomocą tego typu oprogramowania, można m.in przygotowywać mapy wysiewu na kilka minut przed zaplanowanym siewem. Jest to możliwe dzięki bazie zgromadzonych informacji o danym polu i glebie jaka się na nim znajduje. Henry Buelle idzie o krok dalej i w swoim siewniku oprócz zmiennej dawki wysiewu, stosuje wysiew dwóch różnych odmian rośliny a komputer decyduje w którym miejscu zastosować odpowiednią odmianę oraz jej normę wysiewu.

Wielu rolników nie jest jeszcze przekonanych do sensu używania narzędzi IT w gospodarstwach, jednak postęp technologiczny i techniczny nie zwalniają tempa, i ciągle otrzymujemy coraz to nowsze narzędzia. Być może okaże się, że opisywane wyżej technologie staną się popularne wśród Polskich rolników o wiele szybciej niż nam się wydaje.

Źródło: Farmprogress.