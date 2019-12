Finlandia: Jak Finowie radzą sobie z ochroną gleby i wód

Mieliśmy okazję wziąć udział w wyjeździe studyjnym "Wyzwania środowiskowe w rolnictwie" organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Kierunkiem podróży była Finlandia, a celem - bliższe poznanie, jak Finowie radzą sobie z ochroną gleby i wód przed zanieczyszczeniem pochodzącym z rolnictwa.

Jak powszechnie wiadomo, Finlandia nie ma zbyt dobrych warunków do produkcji rolnej. Jej położenie sprawia, że rośliny mają do dyspozycji krótki okres wegetacji. Im dalej na północ, tym bardziej warunki do uprawy zbóż się pogarszają głównie z uwagi na krótki okres wegetacji, niskie temperatury i brak słońca w okresie zimowym. Gleby wykorzystywane rolniczo stanowią zaledwie 7,5 proc. powierzchni kraju, a te, na których można uprawiać zboża, to niecały milion hektarów (większość z nich jest położona w południowej części kraju). Grunty często są podmokłe, przez co trudne w uprawie. Na polach jest dużo kamieni, a sama gleba jest często gliniasta lub też słabej jakości, co nie ułatwia pracy rolnikom. Duża ilość wód powierzchniowych (głównie jezior) sprawia, że państwo bardzo dużą wagę przykłada do ich ochrony. Skrupulatni Finowie policzyli, że w ich kraju jest 187 888 jezior. Przy czym za jezioro uznali wszystkie zbiorniki wodne o powierzchni większej niż 500 m2.