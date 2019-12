Finlandia: Multiva do siewu bezpośredniego

Siewnik, który potrafi prawidłowo umieścić nasiona w glebie jest niezbędnym narzędziem w każdym gospodarstwie. Ale jego rola jest jeszcze ważniejsza w gospodarstwach, które stosują siew bezpośredni.

W Finlandii jest kilku producentów siewników, które dobrze radzą sobie podczas siewu w systemach bezorkowych począwszy od siewu w mulcz po siew bezpośredni. Jednym z nich jest firma Multiva, która w swojej ofercie posiadała mechaniczny siewnik Multiva Forte XT300 (obecnie jest on zastąpiony przez nowszą serię Forte FX). Jest to maszyna o szerokości roboczej i transportowej wynoszącej 3m. Jej waga z pustym zbiornikiem wynosi 4200 kg. Sam zbiornik ma pojemność 3500 l i jest dzielony za pomocą ruchomej ściany na część nawozową i nasienną (ich pojemność można zmieniać w zależności od potrzeb - nawet 100% pojemności można wykorzystać na nasiona). Skrzynia nasienno-nawozowa jest zamknięta wygodnie zwijaną plandeką.

W przedniej części siewnik jest wyposażony w zgrzebło, które ma za zadanie rozgarnąć nadmiar słomy, tak aby redlica zawsze umieszczała nasiona w glebie. Następne w kolejności są redlice dwutalerzowe, pracujące w rozstawie co 15 cm. Ich nacisk można regulować hydraulicznie w zakresie od 50 do 200 kg. Redlice umieszczają nawóz tuż obok nasion, co ma przyśpieszyć wzrost roślin w początkowych fazach rozwoju. Głębokość wysiewu reguluje się za pomocą kółek kopiujących umieszczonych z boku redlicy. Natomiast za redlicą jest umieszczone kółko dogniatające. Za redlicami znajduje się wał oponowy, zbudowany z niskociśnieniowych opon o rozmiarze 250/80-18, dzięki czemu nie ugniata on nadmiernie gleby i pozwala na sprawne manewrowanie siewnikiem. Siewnik jest wyposażony w komputer informujący o parametrach pracy maszyny ale w przypadku awarii komputera dalej można pracować bez żadnych przeszkód.