Firma Brix wprowadza nowy kultywator do zwalczania chwastów

Niemiecki producent maszyn rolniczych firma Brix wprowadził na rynek kultywator do mechanicznego zwalczania chwastów.

Nowy kultywator UniCult-BIO, produkowany przez firmę Brix służy do płytkiej uprawy ściernisk, uprawy wiosennej oraz do mechanicznego zwalczania chwastów. Maszyna jest dostępna w trzech szerokościach roboczych: 4, 5 i 8 m. Rama maszyny jest składana hydraulicznie do szerokości transportowej poniżej 3 metrów. Najwęższa wersja wymaga do pracy ciągnika o mocy 150KM.

Maszyna jest wyposażona w zęby 70x12 mm, rozmieszczone w pięciu rzędach. Odległość pomiędzy rzędami 1-4 wynosi 50 cm, natomiast pomiędzy rzędem 4 i 5 - aż 102 cm. Dzięki dużym odległościom pomiędzy rzędami maszyna doskonale sprawdza się w warunkach dużej ilości resztek roślinnych. Podziałka pomiędzy zębami wynosi 13 cm. Zęby można wyposażyć w gęsiostópki o szerokości 20 cm, co przy tej rozstawie rzędów powoduje pełne podcięcie uprawianej powierzchni.

Podziałka zębów wynosi 13cm, a gęsiostópka ma szerokość 20 cm - ta kombinacja pozwala na pełne podcięcie gleby na całej szerokości maszyny. Zdjęcie: Brix

Każde skrzydło kultywatora może być wyposażone w trzy koła podporowe. Dwa z nich znajdują się pomiędzy 4 i 5 rzędem maszyny, trzecie natomiast jest umieszczone z przodu ramy. Wszystkie koła są wyposażone w ręczną bezstopniową regulację głębokości z podziałką, co umożliwia dokładne ustawienie głębokości pracy maszyny.

Za ostatnim rzędem zębów roboczych znajduje się dwurzędowe zgrzebło z lekko wygiętymi zębami o średnicy 12 mm. Mają one za zadanie wyrównywać glebę oraz wyciągać korzenie chwastów na powierzchnię gleby do ich wyschnięcia. Pochylenie zgrzebła oraz siła jego nacisku na glebę regulowane są skokowo za pomocą przetyczek. W opcji zamiast zgrzebła można zamontować wał.

Zgrzebło wyciąga podcięte chwasty na powierzchnię gleby. Zdjęcie: Brix

