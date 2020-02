Fit4Next - nowe mieszanki międzyplonowe od KWS

Firma KWS wprowadziła do sprzedaży na rynek niemiecki osiem nowych mieszanek roślin międzyplonowych. Mieszanki Fit4Next zostały przetestowane w badaniach polowych i zawierają gatunki z własnego programu hodowlanego firmy.

W ofercie firmy znalazły się nowe mieszanki, wrażliwe na ujemne temperatury i obumierające zimą, które można zastosować w płodozmianie ze zbożami, z kukurydzą, burakiem cukrowym, rzepakiem i ziemniakami. Wprowadzono też jedną mieszankę zimotrwałą, którą można wykorzystać do skarmiania zwierząt.

FIT4NEXT Vielfalt - to mieszanka wspierająca bioróżnorodność, składająca się z 10 gatunków (gorczyca biała 10%, rzodkiew oleista 3%, facelia 19%, lnianka siewna 38%, słonecznik 1%, łubin 1%, wyka siewna 3%, koniczyna perska 3%, koniczyna aleksandryjska 21%, peluszka 1%). Mieszanka składa się z gatunków roślin, które są chętnie odwiedzane przez owady zapylające, dzięki czemu wspiera różnorodność biologiczną owadów. Zawiera gatunki o różnym systemie korzeniowym, które zapewniają przerastanie gleby na różnych głębokościach.

FIT4NEXT Masse - mieszanka 4 roślin (gorczyca biała 15%, rzodkiew oleista 15%, lnianka siewna 15%, tatarka 43%). Mieszanka roślin szybko rosnących, zapewniających dobre zwalczanie chwastów. Bujna biomasa zapewnia wysokie magazynowanie składników pokarmowych i małe wymywanie składników odżywczych.

FIT4NEXT Rübe - to mieszanka ukierunkowana na kontrolę nicieni w glebie. Polecana jest do płodozmianów z burakiem cukrowym, zawiera rzodkiew oleistą (56%) i gorczycę białą (46%). Są to gatunki szybko rosnące, zacieniające glebę i ograniczające zachwaszczenie, jednocześnie głęboko korzeniące się i przerastające glebę.

FIT4NEXT Rübe Rettichfrei - to kolejna mieszanka polecana do płodozmianu z burakiem cukrowym. Zawiera gorczycę białą (46%) i facelię (54%). Mieszanka szybko przemarza, pomaga kontrolować nicienie i odblokowuje fosfor.

FIT4NEXT Raps N-Fix - mieszanka bez roślin krzyżowych, polecana do płodozmianu z rzepakiem. Zawiera 4 gatunki roślin (koniczyna aleksandryjska 29%, facelia 22%, len 39% i olejarkę abisyńską 10%), o różnym systemie korzeniowym, pozwalająca wiązać azot z powietrza.

FIT4NEXT Raps - mieszanka bez roślin krzyżowych i strączkowych, polecana do płodozmianu z rzepakiem. Składa się z 4 gatunków, szybko przemarzających (facelia 24%, len 53%, owies szorstki 12%, olejarka abisyńska 11%).

FIT4NEXT Futtergrün - mieszanka zimotrwała, do zastosowania na zazielenienie albo jako paszowa. Składa się z 3 gatunków (życica holenderska 58%, koniczyna biała 31% i czerwona 11%). Mieszanka nie wymarza na zimę, rośnie aż do wiosny, zapewnia ochronę gleby przed erozją i wspomaga tworzenie masy organicznej.

FIT4NEXT Kartoffel - mieszanka polecana do płodozmianów z ziemniakiem, pozwalająca kontrolować nicienie glebowe. Składa się z 4 gatunków, w tym roślin głęboko korzeniących się (rzodkiew oleista 58%, lnianka siewna 26%, owies szorstki 12%, łubin 4%).

Jak poinformował nas Bartosz Rudzki, kierownik marketingu KWS Lochow, nowe mieszanki dostępne są w ofercie na rynek niemiecki, ale możliwe jest ich zamówienie przez polskich rolników.