Francusko-niemieckie partnerstwo w budowie maszyn

Przykład ciekawej współpracy pomiędzy producentami maszyn rolniczych zaprezentowała ostatnio firma Laforge, która podpisała umowę o współpracy z firmą Köckerling.

To francusko-niemieckie partnerstwo ma na celu unowocześnienie jednego ze sztandarowych produktów Laforge, spulchniacza Flexipass. Aby zwiększyć jego skuteczność oraz możliwości zastosowania, producent postanowił wyposażyć go w nowe wały. Wybór padł na produkt niemieckiej firmy Köckerling. Będzie ona będzie dostarczała francuskiej firmie swoje wały STS, które umożliwią wysoką jakość konsolidacji gleby po głębokim spulchnianiu. Laforge podkreśla, że nowa wersja spulchniacza sprawdzi się podczas pracy w trudnych warunkach glebowych np. po zbiorze buraków cukrowych lub ziemniaków.

Spulchniacz Flexipass to maszyna zawieszana na tylnym TUZ ciągnika. Jest ona produkowana w dwóch wersjach. Różnice pomiędzy wersjami stanowi sposób mocowania elementów roboczych, które mogą być zamontowane w w jednym lub dwóch rzędach. Obie wersje występują w szerokościach roboczych wynoszących 3 lub 4 m. Spulchniacze Flexipass mogą pracować na głębokość do 30 cm. Mają wąskie ostrza, które doskonale zagłębiają się w glebę, oraz boczne skrzydełka podcinające. Taka konstrukcja zęba powoduje, że dobrze się on zagłębia również na glebach gliniastych i suchych. Podczas pracy ząb spulchnia i podcina, ale nie miesza gleby. Zęby są wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Wersja z zębami w jednym rzędzie jest wyposażona w układ zawieszenia, umożliwiający zagregowanie ze spulchniaczem dodatkowej maszyny np. brony wirnikowej.

Wersję z zębami w dwóch rzędach można doposażyć w pojedynczy lub podwójny wał talerzowy, który ma za zadanie dodatkowo mieszać i zagęszczać glebę. w wyniku współpracy z firmą Köckerling, rama głębosza została tak przebudowana, że będzie można na niej zawiesić wały STS.

Wały STS

Podwójny wał STS to coś co wyróżnia agregaty Köckerling na rynku maszyn rolniczych. Są one zbudowane z ceowników wygiętych otwartą częścią profilu na zewnątrz. Podczas pracy profil napełnia się glebą, co powoduje, że wał może pracować w każdych warunkach. Jest także odporny na kamienie i zaklejanie. Podczas pracy ma dobrą przyczepność i nie zatrzymuje się nawet podczas pracy z glebą o dużej wilgotności.