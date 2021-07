GB Agro: nowa marka i nowy strip-till na polskim rynku

Na polskim rynku pojawiła się nowa firma, GB Agro Sp. z o.o., produkująca maszyny rolnicze. Przedstawiamy jej pierwsze "dziecko" - agregat do uprawy pasowej GB Hybrid 450.

GB Agro powołał do życia rolnik Marcin Gryn, pełniący jednocześnie funkcję prezesa, wraz z trzema wspólnikami. Firma z siedzibą w Zamościu zajmuje się projektowaniem i budową maszyn do uprawy bezorkowej.

Jej pierwszy dostępny na rynku produkt został zaprezentowany podczas imprezy Zielony AgroPiknik Młodych Rolników, zorganizowanej przez LODR w Końskowoli.

Agregat firmy GB Agro tuż przed wyjazdem z hali produkcyjnej. Zdjęcie: GB Agro

Strip-till i głębosz w jednym

Podczas wydarzenia firma zaprezentowała agregat GB Hybrid. Jest to wyjątkowa konstrukcja, bowiem w zależności od konfiguracji może pracować zarówno jako agregat do uprawy pasowej (strip-till), jak i głębosz. Obecnie maszyna jest dostępna w dwóch szerokościach roboczych, wynoszących 3 lub 4,5 m. Mniejsza wersja potrzebuje do pracy ciągnika o mocy minimum 160 KM, natomiast większa 200 KM. Producent podkreśla jednak, że ostateczne zapotrzebowanie na moc zależy od rodzaju gleby, na jakiej będzie pracować maszyna, ukształtowania terenu oraz wagi siewnika umieszczonego na TUZ-ie maszyny.

GB Hybrid będzie dostępny w wersji o szerokości 3 i 4,5 m. Zdjęcie: GB Agro

Zmienny rozstaw rzędów

Zęby spulchniające w agregacie GB Hybrid są umieszczone w dwóch rzędach i mogą spulchniać glebę do głębokości 50 cm. Głębokość pracy reguluje się częściowo poprzez jej ustalenie na wale dogniatającym oraz poprzez indywidualne ustawienie głębokości pracy każdej z łap. Prześwit pod ramą przy pracy maszyny jako głębosz wynosi 90 cm; gdy pracuje ona jako strip-till - 80 cm.

Nakładka robocza to produkt seryjny. Jej wymiana jest bardzo prosta i polega na wybiciu dwóch kołków rozporowych. Wersja podstawowa jest wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe na śruby ścinane, możliwe jest również zamówienie wersji z zabezpieczeniem hydraulicznym.

Ułożenie zębów na ramie można zmieniać. W zależności od preferencji i gatunku wysiewanej rośliny uprawnej rozstaw sekcji roboczych może wynosić 30, 45 lub 75 cm. Z przodu, przed łapami spulchniającymi znajduje się sekcja talerzy falistych o średnicy 40 cm, których celem jest nacięcie gleby przed łapą. Talerze są zabezpieczone przed przeciążeniem za pomocą gumowych elastomerów. Ich głębokość pracy regulowana jest za pomocą cięgieł. Za sekcją łap spulchniających został umieszczony wał, składający się z ramy z indywidualnie zamocowanymi kołami gumowymi o rozmiarze 16/6,5-8. Koła są umieszczone w jednej linii za łapą spulchniającą i mają za zadanie konsolidować uprawioną glebę i przygotowywać ją do siewu.

Za dystrybucję wysiewanego nawozu odpowiada aparat wysiewający Accorda w wersji nawozowej. Zdjęcie: GB Agro

Rama maszyny została wykonana ze stali S355. Wykorzystany do jej budowy profil ma rozmiar 10x10 cm i ściankę o grubości 0,8 cm. Na ramie umieszczono zbiornik na nawóz o pojemności 1600 l. Za dystrybucję nawozu odpowiada aparat wysiewający Accorda w wersji dostosowanej do pracy z nawozami. Wysiewany nawóz jest transportowany pneumatycznie do głowicy rozdzielającej, skąd dwoma przewodami powietrznymi na każdą z łap trafia do redlicy nawozowej. Redlica nawozowa jest wykonana ze stali nierdzewnej i odkłada nawozy w glebie na dwóch poziomach. Wylot bliższy słupicy odkłada nawóz na dno bruzdy, natomiast drugi 15 cm wyżej.

Nawóz jest odkładany za łapą na dwóch poziomach głębokości. Zdjęcie: GB Agro

Tylni TUZ umieszczony w agregacie GB Hybrid pozwala na zawieszenie np. siewnika punktowego do wysiewu rzepaku, buraków czy kukurydzy lub też szyny wysiewającej. Szyna wysiewająca jest obecnie obiektem prac team'u z Zamościa i wkrótce wzbogaci ofertę firmy. Zaraz po żniwach konstruktorzy planują liczne pokazy swojej maszyny "w akcji". Szacowana cena agregatu GB Hybrid 450 bez szyny wysiewającej będzie wynosić około 150 000 zł netto.

