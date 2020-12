Gdy komputer przejmuje władzę nad kierownicą

Z dobrodziejstw jazdy równoległej korzysta coraz większa grupa rolników w naszym kraju. Proste, ciekawe i dokładne rozwiązanie w tym zakresie oferuje polska firma Hydrasystem.

Testowany przez nas zestaw to produkt firmy Hydrasystem. Oferuje ona zestawy jazdy równoległej w różnych konfiguracjach i dokładnościach. Każdy zestaw składa się z anteny, która odbiera sygnał satelitarny i ustala pozycję pojazdu. Tabletu z zainstalowaną aplikacją Hydra Nav, która umożliwia obsługę całego systemu przez operatora. Jeśli chcemy przekazać pełną kontrolę prowadzenia w "w ręce" sztucznej inteligencji to musimy wyposażyć ciągnik w system Hydra Box sterujący kołami ciągnika lub też, jeżeli ciągnik jest przystosowany do jazdy równoległej wpiąć się w istniejące rozwiązania. Jest to więc ciekawa propozycja dla gospodarstw, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z cyfrowym rolnictwem.

Duży plus testowanego przez nas urządzenia to proste i przejrzyste menu użytkownika w języku polskim. Zastosowane przez producenta rozwiązania pozwalają na stabilną pracę także w pobliżu drzew. Jako ciekawostkę należy dodać, że ceny wszystkich komponentów potrzebnych do budowy systemu jazdy równoległej są dostępne na stronie producenta. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych na nasz test.